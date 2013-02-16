بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت نقد و نقدپذیری در جامعه و اجرای طرح مذکور از سوی خبرگزاری مهر در کل کشور اظهار داشت: در بسیاری از جلساتی که با همکاران در بخش های مختلف اداری در شهرستان دارم به این مساله مهم با اراده و آگاهانه اشاره داشته و دارم.



این مقام عالی دولت در شهرستان رباط کریم با اشاره به خصوصیات نقد در جامعه تاکید کرد: اگر نقد مثبت و سازنده، معطوف به اصلاح امور و در جهت ارتقای ظرفیتها و خدمتگزاری به نظام و جامعه باشد، ارزشمند است.



سلیمان پور تصریح کرد: واقعیت این است که اگر نقد و نقدپذیری در جهت اصلاح و بازنگری سیستم و ساختار اداری باشد، پیش برنده و موفقیت آمیز خواهد بود.



تاکید بر رعایت منزلت و جایگاه ها و شخصیت حقوقی مدیران در نقد



فرماندار رباط کریم معتقد است، نقد و انتقاد در حوزه نظری، تئوری، عملی و رفتاری هر سازمان و سیستم با رعایت شان، منزلت و جایگاه های افراد و شخصیت حقوقی مدیران در فضایی صمیمی و روشن امکان پذیر است.



وی با تاکید بر لزوم نقدپذیری مدیران و اینکه فضای نقد و نقدپذیری باید همراه با همدلی و هم افزایی باشد، گفت: چنین فضایی می تواند برای بهبود شاخصهای مدیریتی در حوزه های مختلف مفید بوده و نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشته باشد.



نقد عاری از آموزه های دینی و روح اسلامی ناپسند است



سلیمان پور با تقبیح و مذموم شمردن نقدهای هدفمند و عاری از سازندگی و در جهت تخریب افراد و مدیران تصریح کرد: اگر نقد صرفا ابزاری برای تامین اهداف فردی و گروهی باشد و وسیله ای برای تخریب شخصی که برای رسیدن به قدرت او را حریف خود می دانیم، ناپسند است.



این مقام مسئول ادامه داد: اگر نقد با شیوه های عاری از آموزه های دینی بوده و از روح اسلامی خالی و برای رسیدن به هدفی با سمت و سوی قدرت باشد مذموم و ناپسند است و بر عکس شکل اولیه نقد است که پویایی، اصلاح و ارتقای راندمان کاری و فعالیت ها را در بردارد.



این مقام عالی دولت در رباط کریم گفت: در نظام ما که اسلامی است و همه ما خدمتگزار نظام و مردم هستیم، بسترهای خوبی وجود دارد و باید در اماکنی که نقد و نقدپذیری با روحیه مثبت وجود دارد آن را ترویج و نهادینه کرده و در این خصوص فرهنگ سازی کنیم.



حرکت خبرگزاری مهر با رویکرد تقویت ارکان نظام اسلامی پسندیده است



سلیمان پور با اشاره به حرکت مطلوب خبرگزاری مهر درخصوص طرح تکریم نقد و نقدپذیری و انتخاب مسئول نقدپذیر اضافه کرد: این اقدام با اهداف منطقی و مثبت و رویکرد خدمت و تقویت ارکان نظام اسلامی بسیار پسندیده است و جای تقدیر دارد.



فرماندار رباط کریم در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا خود را به عنوان یک مسئول نقدپذیر می داند یا خیر، گفت: قضاوت با دیگران است اما ادعا می کنم که نقدپذیر هستم، چرا که در انجام ماموریت و تکلیفی که بر عهده من بوده و امانتی که نظام در اختیار بنده قرار داده است چاره ای جز نقدپذیر بودن ندارم و سعی می کنم که در این راه قدم بردارم.