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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۵

دزیانی به مهر خبر داد :

آغاز بکار دفتر نظارت و ارزشیابی در راستای ارتقای کیفی دانشگاه

آغاز بکار دفتر نظارت و ارزشیابی در راستای ارتقای کیفی دانشگاه

شاهرود-خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با اشاره به راه اندازی دفتر نظارت وارزشیابی در این دانشگاه، گفت: این امر در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی، فعالیت خواهد کرد.

دکتر احمد دزیانیان در گفتگو با خبرنگا مهر ضمن اشاره به آغاز بکار دفتر نظارت و ارزشیابی در راستای ارتقای کیفی در دانشگاه آزاد شاهرود اظهار داشت: این دفتر با عنایت به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی وبهینه سازی فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی و در راستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه، در حوزه ریاست فعالیت خود را آغاز کرده است.
 وی افزود: البته نظارت و ارزشیابی در گذشته نیز در حوزه معاونت آموزشی انجام می شده اما در جهت تحقق بهتر اهداف در اولین گام از وظایف محوله این دفتر، فعالیت ها و وظایف قانونی اعضای هیئت علمی عضو و مدعو دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی به نحو موثرتری ارزیابی و رصد خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با بیان اینکه این امر قطعاً در جهت ارتقای علمی و آموزشی دانشگاه و در راستای تربیت دانشجویان ماهر و کارآمد خواهد بود که متعاقباً موجب توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد خاطرنشان کرد: لذا از ترم جاری بصورت مکانیزه فعالیت های آموزشی همکاران عزیز هیئت علمی از مجاری مختلف دانشجویان و همکاران، نظارت وارزشیابی می شود.

دزیانیان اظهار داشت: امیدواریم با همکاری و همیاری اعضاء هیئت علمی بتوانیم قدم های موثری در راستای افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه برداریم.

وی همچنین در بخش دیگری گفت: مصمم هستیم که با اجرای سیاست های تشویقی در قالب آیین نامه های موجود ومصوب در شورای ارزشیابی و نظارت دانشگاه از همکاران برگزیده و ممتاز در ارزیابی های سالیانه به نحوی شایسته قدردانی شود.

عضو هیات امنای دانشگاههای آزاد اسلامی استان سمنان در خاتمه یادآوری شد: انتظار براینست که اساتید نیز کما فی السابق با همکاری موثر خود فضایی علمی و توأم با نشاط و سرزندگی منطبق با شأن دانشگاه اسلامی ایجاد و زمینه تحولی نوین را در این خصوص فراهم کنند.

کد مطلب 1815892

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