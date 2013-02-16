لزوم نهادینه شدن فرهنگ نقدپذیری در جامعه/ حضور خبرگزاری مهر در همه صحنه ها چشمگیر بوده است

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرهنگ نقد و نقدپذیری در جامعه اظهار داشت: هر شخص و هر مسئول یک فکر بیشتر نیست اما در صورتی که نقدپذیر بوده و نقدها را دریافت کند، نخست، سود این نقدپذیری نصیب خود شخص مسئول خواهد شد.



برخی افراد خود را عقل کل می دانند



نکو با بیان اینکه عمدتا بعضی از افراد فکر می کنند در تصمیم گیری و تصمیم سازیها عقل کل هستند، اظهار داشت: این افراد خود را بی نیاز از کمکهای دیگران می دانند و احساس می کنند اگر کسی در کارشان دخالتی نکند، موفق تر هستند.



وی افزود: این افراد فکر می کنند که اگر دیگران از فعالیت آنها ایرادی نگرفته و یا پیشنهادی ندهند در کار خود پیشرفت کرده و موفقیت بیشتری به دست خواهند آورد در صورتی که چنین نیست چرا که ما به خودی خود یک فکر بیشتر نیستیم.



نقدپذیری گامی مهم برای رسیدن به هدف و رضایتمندی جامعه



نمایند مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس بر لزوم نقدپذیری مسئولان تاکید کرد و گفت: اگر مسئولی نقدپذیر بود و انتقادها و پیشنهادها را قبول کرد، نخستین سود آن این است که ایرادات خود را اصلاح و برای رفع آنها تلاش کرده و گامهایی جهت تقویت خود و رسیدن به اهداف مورد نظر برخواهد داشت.



این مسئول با بیان اینکه نقدپذیری باید یک فرهنگ تلقی شود، یادآور شد: فرهنگ نقد و نقدپذیری باید در جامعه ترویج پیدا کند، چنانچه اگر جامعه و مسئولی نقدپذیر بوده و نقدها را قبول داشته باشند،علاوه بر رضایتمندی جامعه، موفقیتهای زیادی در پی خواهد داشت و ایرادی به فعالیتها و کارهای انجام شده نخواهد بود.



حضور خبرگزاری مهر در همه صحنه ها چشمگیر بوده است



نکو با تاکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم نقدپذیری را به عنوان یک فرهنگ دائمی نهادینه کنیم به اقدام خبرگزاری مهر درخصوص طرح تکریم نقد و نقدپذیری اشاره کرد و گفت: حضور این خبرگزاری از گذشته تاکنون در همه صحنه ها چشمگیر بوده است.



وی اظهار داشت: خبرگزاری مهر در انتقال فعالیتها، کاستیها و رساندن صدای مردم به گوش مسئولان و در جهت بازگوکردن عملکرد شایسته مسئولان به مردم و حضور نقادانه در زمینه های مختلف، همواره همراه و یاریگر مسئولان برای رسیدن به اهداف و نیز انعکاس نیازها بوده است.



تکریم نقد و نقدپذیری، حرکتی سازنده و در جهت تقویت مسئولان است



این نماینده مجلس، حرکت کنونی خبرگزاری مهر در تکریم نقد و نقدپذیری را حرکتی سازنده و در جهت تقویت مسئولان و برطرف کردن ایرادات در فعالیت برخی از آنها دانست و ضمن استقبال از این طرح اظهار امیدواری کرد که این مهم با نتایج مثمرثمری همراه باشد.



نکو، این طرح را در راستای ارج نهادن به شخصیت مسئولان عنوان کرد و اظهار داشت: در جامعه اسلامی مدیر باید نقدپذیر باشد تا به اصلاح امور انجامیده و فعالیت ها بدون ایراد انجام شده و ثمربخش باشد.