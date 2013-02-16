  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۶

توکلی به مهر خبر داد؛

زمان توزیع کارت آزمون مهندسی فناوری و ارشد حرفه ای علمی کاربردی اعلام شد

زمان توزیع کارت آزمون مهندسی فناوری و ارشد حرفه ای علمی کاربردی اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به برگزاری آزمون مهندسی فناوری ارشد و کارشناسی حرفه ای ارشد دانشگاه علمی کاربردی از زمان آغاز توزیع کارت ورود به جلسه این آزمون خبر داد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کارت ورود به جلسه آزمون مهندسی فناوری ارشد و کارشناسی حرفه ای ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی در روزهای 8، 9 و 10 اسفندماه سال جاری از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع می شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این آزمون، اظهار داشت: این آزمون در روز جمعه 11 اسفندماه در 34 کد رشته امتحانی شامل 20 کد رشته امتحانی صنعت، 6 کد رشته امتحانی کشاورزی و 8 کد رشته امتحانی مدیریت و خدمات اجتماعی با تعداد 8 هزار و 771 داوطلب، برگزار خواهد شد.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، گزینش دانشجو در هر یک از کد رشته های امتحانی بر اساس نمره کل آزمون، اعمال 20 درصد معدل کل مقطع کارشناسی، نتیجه مصاحبه حضوری و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان، بومی بودن و سهیمه رزمندگان همچنین طبق مصوبات مربوط صورت می گیرد.

توکلی خاطرنشان کرد: پذیرش دانشجو در تمام رشته های امتحانی، به صورت نیمه متمرکز و دارای مصاحبه حضوری است.

وی با اشاره به ظرفیت پذیرش، اظهار داشت: در این آزمون 410 نفر در 41 کد رشته محل تحصیلی برای 27 مرکز آموزشی در 11 استان کشور پذیرفته خواهند شد.

کد مطلب 1815900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها