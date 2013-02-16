سازو كارهاي حقوق بشري بايد تقويت شود

به گزارش خبرگزاري مهر، پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اعلام كرد: سید محمد رضا سجادی روز جمعه در ظرفیت رییس جنبش عدم تعهد طی سخنانی در نشست بین المللی « تقویت همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر» بر لزوم تقویت همکاری بین المللی به عنوان عاملی برای تقویت دوستی بین دولتها تاکید کرد.

در این نشست که با حضور رئیس شورای حقوق بشر، معاون کمیسر عالی حقوق بشر ساز مان ملل، رئیس شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی برگزار شد، رئیس جنبش عدم تعهد با اشاره به بیستمین سالگرد تصویب «برنامه اقدام اعلامیه وین» از آن به عنوان نقطه عطفی در تبیین نقش همکاری بین المللی در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر نام برد که بر تعهد جامعه بین المللی در زمینه حقوق بشر از طریق تلاش روبه رشد و پایدار همکاری و همبستگی بین المللی تاکید دارد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه با اشاره به چالش های پیچیده و مشکلات فراروی جهانی، تقویت همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر را برای تحقق کامل اهداف سازمان ملل، اساسی خوانده و آنرا اولویت والای جامعه بین المللی عنوان کرد.

سجادی تقویت بیشتر همکاری بین المللی را کمک به ارتقاء فهم مشترک و حسن همجواری بین دولت ها دانسته و احترام به تنوع فرهنگی در سطح ملی و بین المللی را منشاء و عامل اتحاد و یکپارچگی بجای اختلاف بین دول در جامعه بین المللی معرفی کرد.

سفیر ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از هر گونه سیاست سلطه فرهنگی در سطح بین المللی، فهم مشترک را به عنوان عناصر کلیدی در تقویت همکاری بین االمللی دانستند.

از دیگر محورهای عمده سخنرانی سفیر کشورمان در این نشست اشاره به نقش همکاری بین المللی در کمک به تقویت کارآمدی سازکارهای مختلف ساز مان ملل بود . سجادی تقویت کارآمدی سازکار های حقوق بشری را عاملی برای کمک عینی کلیه کشورها به مشکلات جهانی حقوق بشری دانستند.

رئیس جنبش عدم تعهد همچنین با تاکید بر لزوم بکارگیری همکاری بین المللی به عنوان ابزاری در خدمت ایجاد روابط دوستانه بین دول، با اشاره به سند سران 2005 سازمان ملل، حمایت از حقوق بشر را مسئولیت برابر همه دول عضو سازمان ملل عنوان داشته و نقش جامعه بین المللی را در حمایت از تلاش های ملی و همچنین تقویت و توسعه ظرفیت نهاد های ملی در زمینه حقوق بشر را با اجتناب از هر گونه مداخله در امور داخلی کشورها، مورد تاکید قرار داد.

سفیر کشورمان در ادامه ضمن تاکید بر حق تعیین سرنوشت افراد و ملل بدون هر گونه پیش داوری نسبت به حاکمیت و تمامیت ارضی آنها، دولتها را مستحق برخورداری و داشتن هرگونه فرهنگ آزاد به دور از هر گونه خصومت بین المللی دانست.

وی همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر را عامل تحقق بهتر حق توسعه دانسته و توسعه کلیه دول سازمان ملل در زمینه زندگی مدرن بشری را ابزار تحقق صلح و امنیت و همچنین عاملی برای کاستن فاصله طبقاتی عنوان کرد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان سخنان خود در این نشست بین المللی با اشاره به اهمیت حق توسعه در سیاست ها و فعالیت های عملیاتی سازمان ملل و سایر سازمان های تخصصی و مالی بین المللی، تقویت همکاری بین المللی و کمک های فنی را به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد گذار و همچنین نقش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ساز مان ملل را در ارائه کمک های فنی و بر اساس نیاز کشورها را ، در اجرای موثر و کارامد تر مجموع الزامات بین المللی کشورهای جهان ضروری دانست.

جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت ریاست گروه جنبش عدم تعهد قرار است در نشست بیست ودوم شورای حقوق بشر در اسفند ماه سال جاری، قطعنامه ای را تحت عنوان «تقویت همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر» به نمایندگی از سوی کشورهای مذکور ارائه کند.