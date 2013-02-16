اجرای 31 برنامه عملیاتی در شهرکهای صنعتی مازندران

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری 31 برنامه عملیاتی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی پیش بینی گردید که 25 برنامه ، عملیاتی شد و 6 برنامه نیز در دست اقدام است.

وفایی نژاد افزود : کسب رتبه برتر استان در حالی تحقق پیدا کرده که تاکنون اعتبارات ملی به این شرکت اختصاص نیافته و از اعتبارات تخصیصی استانی 14 درصد تحقق پیدا کرده است.



وی بیان داشت: عملکرد شرکت های استانی در اجـرای برنامه هایی شامل گازرسانی ، ایجـاد تصفیه خانه، واگذاری واحدهای کارگاهی، بهره برداری از واحدهای تولیدی، حمایت از پایان نامه دانشجویی و ایجاد دفاتر مجازی بوده است.



وفایی نژاد گفت: در شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در بحث گازرسانی، 5 شهرک صنعتي در 9 ماه نخست سالجاری به شبکه گاز متصل شده اند که مجموع شهرکهای صنعتی استان به 21 شهرک صنعتي رسید و برای گازدارشدن این شهرکها مبلغ حدود 60 میلیارد ریال هزینه شده است.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد: در ساخت تصفیه خانه ، شهركهاي صنعتي دارای 11 تصفیه خانه بوده و هم اکنون نیز 4 تصفیه خانه فاضلاب در دست اقدام دارد.

وی به حمایت این شرکت از پایان نامه دانشجویی اشاره کرد که در 9 ماه نخست سالجاری، از 4 پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد حمایت شده است.



وفایی نژاد اظهار داشت: شرکت بمنظور بهره مندی صنایع کوچک و اصناف مرتبط با بخش صنعت و استفاده از پتانسیلهای صنایع پائین دستی در چرخه تولید، اقدام به ساخت واحدهای کارگاهی در شهرکهای صنعتی نمود که در 9 ماه نخست سالجاری تعداد 7 واحدهای کارگاهی به متقاضیان واگذار شده است.



وي با اشاره به بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي گفت : در اين مدت 51 واحد توليدي و صنعتي با حجم سرمايه گذاري 520 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از کسب رتبه برتر این شرکت در اجرای برنامه های عملیاتی ، در بین شرکتهای استانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد.



وفایی نژاد گفت: برنامه ریزی صحیح و درست ، یکی از ارکان اصلی جهت پیشرفت فعالیتها و حصول به اهداف و مقاصد تبیين شده، از این رو ، در ارزیابی عملکرد برنامه های شرکتهای استانی در سراسر کشور ، شرکت شهرکهای صنعتی مازندران رتبه اول را کسب کرده است.



