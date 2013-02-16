تیم بستکبال سرمایه مهم ورزشی برای استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه جمعه در دیدار با اعضاء تیم بستکبال همیاری استان، افزود: ورزش استان در همه رشته ها از یک نشاط و شور قابل توجهی برخوردار است و در کلیه رشته های ورزشی موقعیت و جایگاه خوبی دارد.

وی با اشاره به اینکه 25 الی 50 مدال آسیایی و جهانی داریم اظهار داشت: کسب این مدالها برای استان بسیار مهم است.

استاندار زنجان، گفت:در استان خلاء ، تیم فوتبال است چرا که استان تیم لیگ در فوتبال ندارد و در این راستا استان نتوانسته در فوتبال ورود پیدا کند و خواسته های مردم را برآورده کند.

رئوفی نژاد گفت: تیم بستکبال استان توانست خلاءیی که در تیم لیگ برتر فوتبال بود را پر کند و امروزاین انتظارات مردم توسط اعضاء تیم بسکتبال پر شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: تیم بستکبال یک سرمایه برای استان است چرا که در استان استارت این رشته ورزشی زده شده و در بین مردم جایگاه پیدا کرده و در این راستا با غیرت و تعصب از این تیم حمایت می کنند.

استاندار زنجان یاد آورشد: تیم بستکبال یک موقعیت و ظرفیت و امتیاز مهم ملی می باشد چرا که به این ظرفیت مهم در کشور، استان زنجان به آن رسیده است.

رئوفی نژاد افزود: استقبال مردم از این مسابقات بستکبال بسیار عالی بود و این استقبال در کشور بسیار غوغا کرده است و این عمل بسیار دور از انتظاربود.

وی یاد آورشد: در استان باید زیر ساختهای توسعه این رشته ورزشی مهیا شود تا این استان الگو در کشور برای استانهای دیگر باشد.

استاندار زنجان گفت: در راستای توسعه این رشته ورزشی باید اهداف به طور قاطع هدفگذاری شود تا این رشته به خوبی و مقتدارانه پاسخگوی مردم باشد و مردم هم جوانان خود را به این رشته ورزشی تشویق کنند و تنها مختص قهرمانی مردان نباشد بلکه برای بانوان هم این رشته ورزشی در سطح ملی باید تقویت و حمایت شود.

وی تصریح کرد: پول تنها باعث قهرمانی نیست بلکه غیرت و حمیت باعث قهرمانی است بنابراین باید استان عزم خود را برای توسعه این رشته ورزشی تقویت کند.

استاندار زنجان، با اشاره به اینکه امنیت برای بازیکنان لازمه کار است و در این راستا برای حضور بانوان به عنوان تماشاچی تمهیدات امنیتی در دستور کار قرار گیرد و تماشاچیان هم باید اخلاق خاص در سالن ورزشی را رعایت کنند.