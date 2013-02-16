به گزارش خبرنگار مهر، قرار است برنامه رادیویی کتاب شب، از امشب تا پایان هفته جاری به خوانش رمان «تونل» نوشته ارنستو ساباتو نویسنده آرژانتینی با ترجمه مصطفی مفیدی اختصاص پیدا کند. این کتاب، حکايت تلخ نقاشی آشفته و منزوی به نام خوان پابلوکاستل و دلمشغولیاش به يک زن است. نام کتاب هم اشارهای به انزوا و تنهایی شخصیت این نقاش دارد. کاستل نقاش نسبتاً معروفی است که ترجيح میدهد کمتر ديده شود. او از منتقدان متنفر است و احساس میکند که کارش را هیچ کسی درک نمیکند.
جايگزينی روابط ماشينی به جای احساسات انسانی در جهان مدرن بر احساس ناخشنودی عميق کاستل تاثير میگذارد تا آنجا که خود را از محافل حرفهای دوستانه نقاشان دور میکند. اما خواستار عشقی بي قيد و شرط است.
ارنستو ساباتو، متولد سال 1911 و درگذشته در سال 2011 است که «تونل» و «قهرمانها و گورها» از رمانهای چاپ شده او هستند. او در سال 1984 برنده جایزه ادبی سروانتس شده و در سال 2007 هم نامزد جایزه نوبل بود.
برنامه خوانش این رمان از امشب شنبه 28 بهمن در برنامه کتاب شب آغاز میشود. خلاصهنویسی و تنظیم متن رمان برای خوانش را احسان پویا انجام داده است. این برنامه با تهیهکنندگی محمود احمدی، سردبیری محسن حکیممعانی و صدای بهروز رضوی روی آنتن خواهد رفت. علاقهمندان میتوانند این رمان را تا پایان هفته هر شب از ساعت 23:30 از شبکه رادیویی تهران بشنوند.
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