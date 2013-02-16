به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشن تصویر سال از 5 تا 25 اسفندماه جاری همچون دورههای گذشته در همه فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
هیات انتخاب و داوری بخش پوستر که به روال چهار سال گذشته از سوی انجمن طراحان گرافیک ایران معرفی شدهاند، آثار راهیافته به نمایشگاه این دوره از جشن تصویر سال را انتخاب و داوری کردند.
طاهره محبیتابان، علیرضا مصطفیزاده، مجید عقیلی و امیرحسین قوچیبیک داوران معرفیشده امسال بودند که پوسترهای راهیافته به بخش آزاد را انتخاب و آثار بخش جوان را نیز انتخاب و داوری کردند.
همچنین هیات انتخاب و داوری بخش کاریکاتور جوانان زیر ۲۵ سال و آزاد دهمین جشن تصویر سال را نیز کامبیز درمبخش، جمال رحمتی و کیوان زرگری برعهده داشتند که آثار راهیافته به نمایشگاه و برندگان جایزه جوانان زیر ۲۵ سال این دوره را انتخاب و داوری کردند.
محمد اعتمادی، سعید باباوند، رضا باغبانی، علیرضا بختیاری، رسول حقجو، مجید خاقانی، بهزاد خورشیدی، علی رزمپا، بهزاد شفق، طوبی شهریاری، کارنگ طیاری، میلاد فروزنده، خیام مویدی، امید نعم الحبیب، امیرحسین نوریفرد، مانی نیلچیان، رامبد والا، سمیرا ابراهیمی، فرزانه اسلامی، بهمن اصغری، مریم اکبرزاده، امین اکبری، هما پورمحمد، محمدابراهیم پوستینچی، عرفان جمشیدی، منصوره حبیبزاده، محسن حضرتی، محمد حمامی ویدوجی، رضا خالدی، محمد رضاییان محمدی، جواد زری نیا، نغمه شادمهری طوسی، مرضیه صفاییپور، زهرا طلابی، زهرا عبداله نیا، مریم فرحزادی، محمدرضا گله داری پور، نیلوفر محمدیان، امیر مصباحی، مهدیه معظمی مقدم، سمیرا موسوی، الهام میرزاحسین، آیدا نایبان تبریزی، مسعود نجفی امیرکیاسر، اوکتای نیکسیرت، احمد وجداننژاد، سیاوش یعقوبی هنرمندان بخش پوستر تصویر سال امسال هستند.
مرتضی اتابکی، فرزاد ادیبی، مریم اسدی خونساری، اونیش امینالهی، کورش پارسانژاد، پریسا تشکری، بهراد جوانبخت، پدرام حربی، وحید حقی، ابراهیم حقیقی، داوود خانجانزاده، مهرداد ذوالنور، مهدی سعیدی، قباد شیوا، سیفاله صمدیان، بیژن صیفوری، کسری عابدینی، رضا عابدینی، مجید عباسی، مجید عقیلی، مریم عنایتی، کیانوش غریبپور، امیرحسین قوچیبیک، مجید کاشانی، حسن کریمزاده، مریم کهوند، عباس کیارستمی، علیرضا مصطفیزاده، مهران مهاجر، ایرج میرزاعلیخانی، لیلا میری نیز هنرمندان مدعو در این بخش هستند.
در بخش کاریکاتور نیز محمود آزادنیا، نادیا آقابیگی، پیام برومند، علیرضا پاکدل، نعیم تدین، جواد تکجو، نادر رحمانی، هادی رحمتی، داریوش رمضانی، سلمان طاهری، مهدی علیبیگی، ندا شجاعی، مجید غلامی، رامین غلامی، شاهین کلانتری در مسابقه امسال شرکت میکنند.
آروین، هادی حیدری، مهدی خیرخواه، کامبیز درمبخش، علی دیواندری، جمال رحمتی، هادی زایری مقدم، کیوان زرگری، امیر سقراطی، مسعود شجاعی طباطبایی، حسین صافی، جواد علیزاده، حسن کریمزاده، فیروزه مظفری، توکا نیستانی هنرمندان مدعو تصویر سال امسال هستند.
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