حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تنظیم طرح جامع و تفضیلی در شهرستان قدس، از زیاده خواهی برخی افراد جلوگیری می شود.

وی از رفع مشکلات اسناد مالکیت در شهرستان قدس خبر داد و افزود: با پیگیری فرماندار و مسئولان شهرستان ارائه سند مالکیت در شهرستان قدس تاپایان سال جاری انجام خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین با اجرایی شدن میسر خروجی پل غیر همسطح ورودی شهرستان، عبور و مرور تسهیل می شود.

گروسی ادامه داد: با آماده شدن طرح جامع و تفضیلی در سطح شهرستان، اجازه نمی دهیم عده ای زیاده خواه با ساخت و ساز های غیر مجاز، سلامت و آرامش مردم را به خطر بیاندازند.

گروسی گفت: در این راستا همه مسئولان موظفند تا با بسترسازی مناسب در راه خدمت رسانی موثر برای مردم شهرستان تلاش کنند.

