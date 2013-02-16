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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

گروسی خبر داد:

ارائه سند مالکیت در شهرستان قدس تاپایان سال جاری

ارائه سند مالکیت در شهرستان قدس تاپایان سال جاری

قدس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی از ارائه سند مالکیت در شهرستان قدس تا پایان سال جاری خبر داد.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تنظیم طرح جامع و  تفضیلی در شهرستان قدس، از زیاده خواهی برخی افراد جلوگیری می شود.

وی از رفع مشکلات اسناد مالکیت در شهرستان قدس خبر داد و افزود: با پیگیری فرماندار و مسئولان شهرستان ارائه سند مالکیت در شهرستان قدس تاپایان سال جاری انجام خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین با اجرایی شدن میسر خروجی پل غیر همسطح ورودی شهرستان، عبور و مرور تسهیل می شود.

گروسی ادامه داد: با آماده شدن طرح جامع و تفضیلی در سطح شهرستان، اجازه نمی دهیم عده ای زیاده خواه با ساخت و ساز های غیر مجاز، سلامت و آرامش مردم را به خطر بیاندازند.

گروسی گفت: در این راستا همه مسئولان موظفند تا با بسترسازی مناسب در راه خدمت رسانی موثر برای مردم شهرستان تلاش کنند.
 

کد مطلب 1815916

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