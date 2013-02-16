رصد بیشتر سیاره تیزپای منظومه شمسی در شامگاه امشب

به گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که فاصله سیاره از افق ما هنگام طلوع یا غروب خورشید زیاد باشد سیاره برای مدت بیشتری تا غروب خودش یا طلوع خورشید قابل مشاهده خواهد بود. این حالت معمولا هنگامی رخ می‌دهد که سیاره از خورشید فاصله زاویه‌ای بیشتری داشته باشد.

به زاویه‌ای که ناظر با سیاره و خورشید می‌سازد اصطلاحا "کشیدگی" گفته می‌شود که تنها برای سیارات درونی چون عطارد رخ می‌دهد.

در ساعت 21:04 امشب 28 بهمن ماه سیاره عطارد به بیشترین کشیدگی خود از خورشید خواهد رسید.

در این پدیده زاویه جدایی سیاره عطارد و خورشید 7.25 درجه است و از آنجایی در بهترین حالت سیاره تیزپای عطارد را در حدود یک ساعت به طور پیوسته می‌توان رصد کرد، این پدیده زمان مناسبی برای علاقه‌مندان به رصد این جرم آسمانی است.

نسبت قرار گیری سیاره عطارد نسبت به خورشید در کشیدگی شرقی است.

رصدگران برای دیدن عطارد هنگام بیشترین کشیدگی شرقی باید دقایقی بعد از غروب خورشید به افق غربی نگاه کنند.