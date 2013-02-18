راه مبارزه با مفاسد اقتصادی تبعیت از قانون است

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص تبعات بداخلاقی مسئولان کشور و سیاسیون در فضای جامعه گفت: متهم کردن یکدیگر از سوی مسئولان کار زشت و خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است و قوه قضائیه باید با این نوع رفتارها برخورد کند.



وی گفت: این نوع عملکرد از سوی مسئولان باعث می شود اعتماد و اطمینان عمومی در جامعه سلب شود. این که افراد مدام نگران باشند که صدایشان ممکن است ضبط شود یا از کارهایشان تصویر برداری شود مطمئناً فضای نا امنی برای آنان به وجود می آورند که نمی توانند آزادانه حرفی بزنند. به هر شکلی شده قوه قضائیه باید با این پدیده برخورد جدی کند تا چنین رفتارهایی در جامعه ریشه کن شود.



وی در پاسخ به این سوال که راهکار جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ گفت: تنها راه درست این است که از طریق مراجع قانونی و قضائی دنبال شود. متاسفانه وقتی افراد دچار خودبینی و خودبزرگ بینی یا خود محوری می شوند به جایی کشیده می شوند که چنین رفتارهایی از آنان سر می زند.



نماینده شیراز خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها وقتی به این شکل حرمت ها نگه داشته نمی شود و یا اینکه از قانون تخطی می شود با متخلفان برخوردهای جدی صورت می گیرد در کشور ما هم باید چارچوب هایی تعریف شود که اگر کسی دیگران را زیر سوال می برد و اتهام می زند، این رویه در جامعه فراگیر نشود.



وی گفت: در صورتی که مردم هم از این مسیر تبعیت کنند اعتماد عمومی در جامعه سلب می شود بنابراین تنها راه حل و بهترین راه حل این است که همه مقید به قانون باشیم.