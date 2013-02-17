سید حسن رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که اصلی ترین و آخرین استراتژی اتخاذ شده از سوی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده چیست، اظهار کرد: البته بنده در هسته های تصمیم گیری مرکزی اصلاح طلبان به دلیل گرفتاری های شخصی حضور ندارم، اما تا جایی که اطلاع پیدا کرده ام، بیشتر توجهات معطوف به فضای فرا روی انتخابات است به عبارتی همه مباحث حول و حوش این موضوع در جریان است که در ماه های آینده و قبل از رسیدن به انتخابات شرایط سیاسی کشور و بستر منتهی به انتخابات چه حال و هوایی دارد.



فضا برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات فراهم شود

وی افزود: اصلاح طلبان بر اساس مشی خود در پی این هستند که مسالمت آمیز در عرصه سیاسی کشور بویژه در انتخابات در چارچوب قانون اساسی و بر اساس ساز و کارهای مشارکت مدنی و به صورت آرام حضور داشته باشند، این فضا هم باید برای حضور اصلاح طلبان از سوی مسئولان سیاسی، امنیتی و متولیان موضوع انتخابات فراهم شود.



عضو شورای عالی بنیاد باران یادآور شد: ما خودمان که سال ها در دولت بودیم از ماه ها قبل از برگزاری انتخابات در سراسر کشور به دنبال این بودیم که با تمهید مقدمات و فراهم کردن شرایط اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در حقیقت شرایطی را ایجاد کنیم که مشوق حضور و مشارکت همگان در انتخابات باشیم.



وی با بیان این که اصلاح طلبان منتظر فراهم شدن شرایط مطلوب برای حضور منسجم در انتخابات هستند و هنوز چنین شرایطی فراهم نشده است، تصریح کرد: تا زمانی اصلاح طلبان در جمع بندی هایشان به این نتیجه که چنین شرایطی برای حضور منسجم در عرصه انتخابات فراهم شده، نرسند، بعید می دانم که به اجماع برسند و نسبت به کاندیدا گزینی واحد اقدام کنند.



گزینه حداکثری اصلاح طلبان خاتمی است

رسولی در پاسخ به این سئوال که در صورت فراهم شدن شرایط این تحلیل وجود دارد که اصلاح طلبان ابتدا به دنبال کاندیداتوری سید محمد خاتمی هستند،درعین حال بخشی از اصلاح طلبان برای معرفی آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده ابراز تمایل کرده اند، گفت: اگر فضا فضای مطلوب جامعه اصلاح طلب کشور برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری باشند، طبیعتا گزینه مطلوب، معرفی کاندیدای حداکثری اصلاح طلبان یعنی آقای خاتمی خواهد بود.



وی ادامه داد: در این شرایط صحنه سیاسی و آرایش انتخابات کشور انتخابات 2 قطبی، رقابتی، برانگیزاننده و پر نشاط خواهد بود. اگرنه شرایط بدین صورت مطلوب نباشد، طبیعتا کاندیداهای رده های بعدی معرفی خواهد شد. من فکر می کنم ظرف 20 روز گذشته یک نکته درباره فضا و شرایط انتخابات در پی علائمی که دریافت کرده ایم روشن شده و آن هم حضور جدی جریان دولت در انتخابات در کنار 2 قطب همیشگی انتخابات است.



تحرکات دولت برای انتخابات در 20 روز گذشته علنی شده است

استاندار خراسان در دولت اصلاحات با اشاره به سخنان و تحرکات احمدی نژاد ظرف 20 روز گذشته این موضوع را نشان دهنده تحرک جدی جریان دولت برای حضور پررنگ در عرصه انتخابات ریاست جمهوری دانست و عنوان کرد: تیم طرفدار و جریان دولت برای حضور جدی در انتخابات از هم اکنون سازمان دهی شده اند و آنچه در فرودگاه در بازگشت احمدی نژاد از مصر اتفاق افتاد، آنچه در 22 بهمن مشاهده کردیم و حوادث مشهد و قم در روز 22 بهمن بیانگر این موضوع است.



وی با بیان این که قبلا هم اخباری از محافل احمدی نژاد و تیمش مبنی بر حضور جدی در انتخابات می رسید و جریان دولت امروز حضور خود را در عرصه علنی کرده است، اضافه کرد: فعلا تنها ضلع انتخابات که تکلیف خود را روشن کرده و می توان از آن به عنوان یک سر انتخابات اسم برد، حضور جدی و البته پر مساله جریان دولت در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.



دغدغه فعلی اصولگرایان و اصلاح طلبان کاندیدا گزینی نیست

رسولی تاکید کرد که فکر نمی کنم در شرایط فعلی هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاح طلبان شرایط به گونه ای باشد که روال مورد نیاز قبل از انتخابات در رابطه با فراهم شدن شرایط حضور و چگونگی حضور در انتخابات است پشت سر گذاشته شده و دغدغه این 2 جریان کاندیدا گزینی باشد.



وی در پاسخ به این سئوال که فکر می کنید از بین خاتمی، هاشمی، عارف و نجفی کدامیک گزینه مطلوب و نهایی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشند؟ گفت: اگر شرایط، شرایط ایده آل اصلاح طلبان باشد کاندیدایشان، کاندیدای حداکثری یعنی آقای خاتمی خواهد بود. این کاندیدای اصلاح طلبان هم برای برون رفت کشور از شرایط نامناسب فعلی برنامه خواهد داشت و هم این که یک بنیه ملی و بین المللی دارد.



عضو شورای عالی بنیاد باران افزود: اما اگر شرایط غیر از آنچه گفته شد باشد، اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی به دنبال انتخاب و معرفی یک نفر از بین کاندیداهایی که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام آمادگی کرده اند، خواهد رفت.



عارف به نفع هاشمی و خاتمی کنار می رود

وی درباره معرفی مصداق در این زمینه خاطر نشان کرد: به طور مشخص، اطلاع دارید که آقای دکتر عارف به عنوان نفر دوم دولت اصلاحات اکنون آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده و در لیست کاندیداهای این جریان نیز قرار گرفته است ، خودش هم بارها اعلام کرده است که در صورت کاندیداتوری آقایان هاشمی و خاتمی در صف کاندیداها نخواهند بود.



رسولی ادامه داد: آقای عارف حتی اعلام کرده است که در صورت عدم کاندیداتوری آقایان هاشمی و خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، در صورتی که جریان اصلاح طلب به کاندیدایی غیر از ایشان برسد، حاضر است بر اساس منش اخلاقی و اخلاق سیاسی به نفع کاندیدای نهایی اصلاح طلبان کنار برود.



اصلاح مدیریت ناصحیح در قوه مجریه اولویت کشور

وی درباره اولویت های کشور برای رئیس جمهور یازدهم نیز گفت: فکر می کنم اولین اولویت کشور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده، متوقف کردن رویه و اعمال مدیریت ناصحیح در قوه مجریه است، بالاخره چه در حوزه سیاست خارجی که با چالش های جدی مواجه هستیم و چه در حوزه های اقتصادی که امروز اصلی ترین مشکل مردم معیشت است و چه در ارتباط با این شکافی که متاسفانه در بین مسئولان قوای کشور رخ داده است، منشاء همه این ها ناکارآمدی مدیریتی است.



این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد که اولین مسئله ای که دولت آینده باید به آن بپردازد برگرداندن قطار مدیریتی کشور به ریل اعتدال توام با تدبیر است و طبیعتا عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی از مهمترین بخش هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.