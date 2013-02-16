  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۴

احمدی خواستار شد:

ایمان مسئولان تقویت شود/ دامن زدن به اختلافات خیانت به مردم است

ایمان مسئولان تقویت شود/ دامن زدن به اختلافات خیانت به مردم است

نوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: ایمان بین مسئولان باید تقویت شود، همه مسئولان باید توجه داشته باشند که دامن زدن به اختلافات خیانت به مردم است.

قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئولان باید از هرچه که مردم را از هم دور و در جامعه ایجاد اختلاف می کند فاصله بگیرند، گفت: در تمامی برنامه های مسئولان باید روح وحدت وجود داشته باشد و در هر مقام و منصبی که هستند فرقی نمی کند باید از اختلاف افکنی در جامعه دوری کنند.

 

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در رابطه با اینکه مسئولان باید از امروز تا روز انتخابات از ایجاد شکاف و اختلافات بپرهیزند ، تصریح کرد: دامن زدن به اختلافات به منزله خیانت به مردم است.

 

احمدی علت اصلی وجود اختلافات در سطح مسئولین را کمرنگ شدن ایمان و قرارگرفتن آنان در محور کسب قدرت دانست و افزود: مسئولان نظام باید در صدد رفع مشکلات مردم زیر چتر رهبری بر آیند و مردم را محور کارها قرار دهند و از بداخلاقی های سیاسی دوری کنند.

 

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس در پایان افزود :مسئولان به جای صرف انرژی خود در مخالفت با یکدیگر به رفع مشکلات امروز مردم مانند تورم ، بیکاری ، تحریم بپردازند و از کار هایی که هیچ نتیجه ای برای مردم ندارد دوری کنند.
 

کد مطلب 1815923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها