گردشگران فنلاندی به هرمزگان سفر می کنند/ایران را به مردم کشورم معرفی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، هاری کمر اینن جمعه شب در دیدار با استاندار هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از مناطق کلیدی ایران و دنیاست، اظهار داشت: طی مدت سفر سه روزه ام به هرمزگان با مسائل جالبی در این استان آشنا شدم و متوجه شدم که اشتراکات زیادی میان شهرهای بندرعباس و هلسینکی فنلاند وجود دارد.

وی ادامه داد: بنادر از نقشی حیاتی در کشور فنلاند برخوردار هستند و بسیاری از درآمدهای کشور ما از طریق بنادر تامین می شود و در استان هرمزگان نیز بنادر مهم و بزرگی وجود دارند که تامین کننده بخشی از درآمدهای کشور ایران هستند.

سفیر فنلاند در ایران افزود: صنایع مختلفی همچون آلومینیوم، فولاد و روی در هرمزگان وجود دارد که می تواند برای کشور فنلاند مفید باشد و همچنین محصولات کشاورزی ارزشمند این استان نیز قطعا برای مردم ما جالب خواهد بود.

اینن از جزیره قشم به عنوان یکی از زیباترین مناطق ایران یاد کرد و بیان داشت: در این جزیره من گونه های طبیعی و پرندگانی که تنها اسم آنها را شنیده بودم از نزدیک دیدم و می توانم بگویم که جزیره قشم از طبیعت بسیار زیبا و منحصر به فردی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به وجود مراکز آموزش عالی در بندرعباس و قشم، عنوان کرد: آموزش عالی، صنعت و گردشگری می تواند زمینه بسیار خوبی برای ایجاد ارتباط میان فنلاند و هرمزگان باشد و به خصوص بخش های بندری می تواند مبنای این همکاری باشد.

سفیر فنلاند در ایران خاطرنشان کرد: من قطعا تلاش خواهم کرد تا با انتقال اطلاعات به مردم و مقامات کشورم بگویم که ایران فراتر از آن چیزی است که در تیتر روزنامه ها می خوانید و امیدوارم روزی گردشگران فنلاندی با قایق از بندرعباس به جزیره قشم مسافرت کنند.

اینن همچنین خواستار همکاری در بخش ساختمان سازی با استان هرمزگان شد و تصریح کرد: ساختمان های بسیاری در شهرهایی همچون بندرعباس و قشم در حال احداث است که در این زمینه ما آماده انتقال تجربیات خود به شرکت های هرمزگانی هستیم چون در کشور فنلاند به مسائلی همچون بهره وری انرژی در ساختمان و مسائل اکولوژی و تکنولوژی ساختمان ها توجه بسیاری می شود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: فنلاند کشور بزرگی نیست و جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر در این کشور زندگی می کنند اما شعار ما این است که فنلاند چیزی بیش از اندازه آن است و به همین علت امروز بسیاری از محصولات (آی تی) کشور فنلاند در دنیا شناخته شده هستند و در صنایعی همچون ساخت آسانسور، جرثقیل سازی و ساخت کشتی کشور ما در دنیا حرف های بسیاری برای گفتن دارد.

سفیر فنلاند در ایران در بخش پایانی سخنان خود گفت: فنلاند از اقتصاد و سیاستی با ثبات در دنیا برخوردار است و به همین علت مسئولان استان هرمزگان می توانند به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد با فنلاند همکاری کنند و زمینه های بسیاری برای این همکاری ها وجود دارد.