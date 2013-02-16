احداث پلاژ بانوان گناوه در دست پيگيري است

زهرا عرفان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه هاي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در خصوص زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: در ارتباط با زنان سرپرست خانوار و كلا زنان شاغل در دستگاهها، ما برنامههاي حمايتي را با همكاري مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و وزارت كشور پي گرفته ايم.
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري بوشهر گفت: از حمايتهاي كه از زنان سرپرست خانوار صورت گرفته مي توان به بحث دور كاري براي بانوان شاغل اشاره كرد.
عرفان ادامه داد: يكي ديگر از حمايتهاي صورت گرفته در زمينه زنان سرپرست خانوار، بحث مسائل اشتغال است كه از طريق تقويت مشاغل خانگي، ايجاد تعاونيها و توانمندسازي آنها از بعد فرهنگي و اقتصادي است.
وي اضافه كرد: همچنين فراهم کردن شرايطي است كه بتواند از مادراني كه در اين شرايط زماني واقعا نيازمند هستند و ازآن امكانات موجود استفاده كنند، حمايتهايي صورت گرفته است.
عرفان افزود: در این زمینه برای اینکه بتوانيم حضور زنان را همزمان در عرصههاي اجتماعي و اقتصادي داشته باشيم تا در اين عرصهها به فعاليت بپردازند، بحث توسعه كار آفريني و مسائل اقتصادي دنبال ميشود.
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري بوشهر در پايان گفت: ما در زمينه احداث زيرساختهاي ورزشي ويژه بانوان تلاش هاي فراواني انجام داده ايم و در زمينه احداث پلاژ بانوان گناوه نيز پيگيري هاي خوبي صورت گرفته است.
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