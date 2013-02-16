سومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس همدان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور جمع پرشوری از شرکت کنندگان در جشنواره، مسئولین و اصحاب رسانه در موزه دفاع مقدس همدان برگزار شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و دبیر اجرایی جشنواره شامگاه با اشاره به اینکه جشنواره خاطره نویسی با طلوع بهار 35مین انقلاب اسلامی و حماسه آفرینی های رزمندگان در عملیات والفجر 8 مقارن شده است، گفت: امروز هر چه داریم به برکت دوران دفاع مقدس است.

آخرین حلقه دفاع مقدس انتقال معارف دفاع مقدس به نسل های آتی است

محمد جواد زمردیان با بیان اینکه هنوز آخرین حلقه که انتقال معارف دفاع مقدس به نسل های آتی است، باقی مانده است، افزود: وظیفه یادگاران دفاع مقدس در جامعه کنونی انتقال این مفاهیم و معارف به نسل امروز می است که باید به درستی صورت پذیرد.

زمردیان اعلام کرد: در جشنواره امسال 362 نفر با ارسال 491 خاطره به دبیرخانه جشنواره در این برنامه شرکت کردند که خاطرات توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت مشهود از لحاظ کیفیت و محتوا در این دوره ملموس بود.

وی با بیان اینکه همدان 75 هزار رزمنده و بیش از 100 هزار اعزام به جبهه های نبرد داشته است، افزود: رزمندگان تاکنون از بیان خاطرات مربوط به دوران دفاع مقدس خود در جامعه خودداری کرده اند ولی اکنون یک اتفاق فرهنگی در حال ظهور است که رزمندگان باید به وظیفه خود عمل کرده و این خاطرات را در اختیار نسل های جدید قرار دهند.

خاطرات به بخشهای پشت جبهه، خاطرات جبهه و بخش ویژه تقسیم بندی شد

دبیر اجرایی جشنواره در ادامه با اشاره به دسته بندی خاطرات، گفت: هیئت اجرایی و علمی با تقسیم خاطرات به خاطرات پشت جبهه، خاطرات جبهه و بخش ویژه که خاطرات آزادگان است، متن ها را دسته بندی کردند.

وی گفت: این بخش هر ساله به موضوع خاصی تعلق می گیرد و سال آتی بخش ویژه با موضوع خاطرات بانوان خواهد بود.

زمردیان ویژگی دیگر را گستردگی خاطرات از سراسر استان همدان اعلام کرد و افزود: این ویژگی به دلیل اطلاع رسانی و عملکرد خوب اصحاب رسانه است که بسیار خوب و بدون هیچ چشم داشتی به رسالت خود در این زمینه پرداختند.

وی به مشارکت دیگر نهاد ها و سازمان ها از جمله موسسه فرهنگی پیام آزادگان، جهاد کشاورزی، شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای مرکز همدان در اجرای این برنامه اشاره کرد و بیان داشت: حضور مسئولین و همسران و فرزندان رزمندگان و شهدا در ارسال خاطرات به این دوره از جشنواره از نکات حائز اهمیت است.

در ادامه برنامه مصطفی عبدلعلی زاده، علی جوادی از آزادگان، علی طهماسبیان، سهیلا بیات، طاهره صادق بیان، محمد خوش نیت، همسر محمد رضا محمدی دهفولی، معصومه معصومیان خاطره خود را بیان کردند.

دبیر علمی سومین جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس استان همدان نیز در ادامه گفت: با همکاری رزمندگان، خانواده های شهدا و مردم این دوره از جشنواره با 491 خاطره مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت.

مهدی الماسی بیان داشت: خاطرات از کیفیت مطلوبی از محتوا و فرم برخوردار بوده که توسط هر یک از داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی اعلام داشت: 10 نفر در سه بخش دارای رتبه و 35 نفر نیز به عنوان شایستگان تقدیر تجلیل می شوند.

کتاب "دو ابراهیم" رونمایی شد

در این جشنواره از کتاب "دو ابراهیم" که خروجی اولین و دومین دوره جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس در همدان است، رونمایی شد.

این کتاب با انتخاب و ویرایش بهناز ضرابی زاده و به کوشش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در 178 صفحه شامل خاطرات برگزیده در دو فصل توسط انتشارات برکت کوثر به چاپ رسیده است.