امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلباني كه تاكنون به هر دليلي نتوانسته اند ثبت نام كنند، مي توانند تا پايان امشب با مراجعه به سامانه www.azmoon.org ثبت نام کنند.

داوطلبان، بر اساس علاقه 20 رشته/محل را می توانند انتخاب كنند و بايد در نظر داشته باشند كه پذيرش صرفاً بر اساس اولويت نمره كل صورت مي گيرد و ثبت يك رشته/محل در انتخاب اول مزيتي را جهت پذيرش ايجاد نخواهد كرد.

یک امکان دیگر برای متقاضیان کنکور 92 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد این است که داوطلبان مي توانند حوزه امتحاني مورد نظر خود را در بين 46 حوزه اي كه مركز آزمون در سطح كشور تعيين كرده است، انتخاب كنند. اين اقدام به آنها كمك مي كند تا در نزديكترين حوزه به شهر محل زندگي خود آزمون دهند و دچار هزينه هاي اضافي نشوند.

زمان برگزاري آزمون در 9، 10 و 11 خردادماه و اعلام نتايج در شهريورماه سال 92 خواهد بود.