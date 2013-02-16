حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن لبیک به ندای شهدا و تجدید بیعت با رهبری بود



به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله حکیمی شامگاه جمعه در جمع مردم عمارلوی شهرستان رودبار افزود: انقلاب اسلامی نقطه عطف تاریخ ایران است و تاکنون هیچ انقلابی پایدارتر و مستحکم تر از انقلاب اسلامی در دنیا رخ نداده است.

وی همچنین با تاکید بر انتقال آرمان‌ ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه اظهارداشت: انقلاب اسلامی با خون هزاران شهید به ثمر نشسته و برای پاسداشت خون شهدا رسالت خطیر بر دوش همگان در جهت ادامه راه آنان با حفظ اتحاد، همدلی و ولایت مداری است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن با توطئه و تبلیغات منفی می خواهد مردم را از مسیر اصلی انقلاب دور سازد اما ملت آگاه و هوشیار ایران بارها ثابت کرده اند که دشمنان با یاوه گویی هرگز نمی توانند به اهداف شوم و دیرینه خود برسند.

وی در ادامه به موقعیت گردشگری، کشاورزی و دامداری عمارلو اشاره کرد و افزود: دستیابی به توسعه پایدار در نواحی روستایی در گرو ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد ساکنان این مناطق است.

حکیمی اظهارداشت: اجرای طرح های مختلف در قالب تسهیلات توسعه کشاورزی و مشاغل خانگی با هدف رشد اقتصادی و خودکفایی روستاییان در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین روستاها را کانون تولید و رونق اقتصادی دانست و یادآورشد: د‌هیاران و شوراها حلقه ارتباطی مردم و مسئولان برای شتاب دادن به رفع مشکلات روستاها و کمک به توسعه پایدار هستند.

عمارلو یکی از بخش های شهرستان رودبار در جنوب استان گیلان قرار دارد.