تعریض جاده نیروگاه نکا جدی گرفته نمی شود

سرهنگ اسماعیل فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت توجه مسئولان به جاده نيروگاه و محور مواصلاتي 23 روستا در بخش مرکزي اين شهرستان تاکيد کرد.

وی افزود: براي پيشگيري از حوادث رانندگي، اين محور نياز به تعريض و نصب علائم هشدار دهنده دارد.

فرماندهي انتظامي شهرستان نکا در ادامه از کاهش 41 درصدي جرائم در طول سالجاري در این شهرستان خبر داد.

فتحی با اشاره به يکي از مناطق آلوده و جرم خيز شهرستان از حضور معتادان تابلو در اين منطقه خبر داد و افزود: اقدامات کنترلي و طرح هاي پاکسازي همواره در دستور کار فرماندهي انتظامي شهرستان بوده و در طول سال چندين مرحله عمليات پاکسازي در اين منطقه به مرحله اجرا درآمد.

نکا یکی از شهرستان های شرقی مازندران است.