تیم بسکتبال زنجان باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدیان شامگاه جمعه در جلسه دیدار با بازیکنان بسکتبال همیاری استان،افزود: سال گذشته برای اولین بار این این تیم در لیگ المپیک بود و در این راستا یک تیم برتر بود.

وی ادامه داد:امسال نهایت برنامه ریزی انجام گرفت تا ایم لیگ در سطح قهرمانی باشد و در این راستا حمایت های لازم هم صورت گرفت و امسال هم با دعوت از کادر مربی گری توانست جایگاه چهارم را به خود اختصاص دهد .

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان ، با اشاره به اینکه حضور مردم در تشویق بازیکنان بسیار ستودنی بود و این امر حمایت مردم را از این رشته ورزشی را نشان می دهد.

احمدیان گفت: تیم لیگ بسکتبال همیاری قابل قیاس با تیم های دیگر در کشور نیست و این تیم توانسته جایگاه خوبی را در کشور و استان به خود اختصاص دهد.

وی در ادامه تاکید کرد:در راستای برگزاری مسابقات نیروی انتظامی امنیت لازم را برای تماشاچیان و بازیکنان را ایجاد کرد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان افزود:از 22 بهمن ماه اولین مرحله استعداد یابی بازیکنان به مدت سه روز انجام گرفته است تا این تیم به خوبی تقویت شود.

احمدیان یاد آورشد: همیاری درصدد است تا جوانان بومی را به این رشته ورزشی تشویق کند.

وی گفت:در این راستا سالن ورزشی انقلاب و بهشتی بازسازی شده و 500 میلیون تومان هم هزشنه شده است.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان افزود:بهترین سالن برای بسکتبال سالن انقلاب است و در این راستا اصلاح تیم به اصلاح بستکبال بستگی دارد چرا که توجه به سالن خیلی مهم است.

احمدیان تصریح کرد:در استان شرایط لازم برای حضور بانوان به عنوان تماشاچی از طرف نیروی انتظامی تامین شود.