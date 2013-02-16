بد اخلاقی به رئیس جمهور در مصر را نمیتوان به دولت مرسی نسبت داد

حسین شیخ‌الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن خوب توصیف کردن نتایج حاصل از این سفر ابراز داشت: اینکه در اجلاس کنفرانس اسلامی مسئله سوریه طرح شد با توجه به اینکه این نظرات نزدیک به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران است نقطه مثبت این سفر به شمار می رود.



و ی با اشاره به برخی بد اخلاقی هایی که در طی سفر احمدی نژاد به مصر صورت گرفت عنوان داشت: من بعید می دانم دولت مصر نقشی در این قضایا داشته باشند و این اقدامات توسط متعصبین و معارضین سوری صورت گرفته است.



شیخ الاسلام ادامه داد: دولت مصر هم اکنون در داخل کشور هم کنترل زیادی ندارد و ما نمی توانیم این رفتارها را منتسب به دولت مصر کنیم.



وی با رو به رشد خواندن رابطه ایران و مصر تاکید کرد: آنها به ایران نیاز دارند و در موارد زیادی می توانند از تجربه ایران استفاده کنند.



شیخ الاسلام با اشاره به اینکه برای بهبود رابطه با مصر نباید عجله کرد اذعان داشت: نسبت به آینده روابط ایران با مصر خوش بینم، هرچند این موضوع بستگی به وضع داخلی مصر و همچنین روابط مصر با دیگران دارد.

