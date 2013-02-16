به گزارش خبرنگار مهر، برنامه جامع کنترل سرطان براي کنترل و پیشگیری از سرطان طراحی شده و به منظور کاهش میزان بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان از طریق پیشگیری اولیه، تشخیص زودرس، درمان موثر، درمان نگهدارنده وکنترل درد و افزایش کیفیت زندگی بیماران رویکرد ادغام یافته و هماهنگی دارد.

متولی برنامه جامع ملی کنترل سرطان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که از طریق مرکز مدیریت بیماری‌ها (اداره سرطان) پیگیری می‌شود.

هر عاملي كه مكانيسم طبيعي رشد را به هم بريزد سبب بروز سرطان مي‌شود

كارشناس واحد مبارزه با بيماري‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه نقص در عملكرد و مكانيسم تنظيم‌كننده رشد طبيعي و تكثير و مرگ سلول را سرطان مي‌گويند، گفت: هر عاملي چه دروني چه بيروني كه مكانيسم طبيعي رشد و تكثير و مرگ سلولي را در بدن به هم بريزد سبب بروز سرطان مي‌شود.

آزيتا اخلاق سرطان را دومين عامل مرگ و مير در جهان و سومين عامل مرگ و مير در ايران اعلام کرد و گفت: سالانه به طور متوسط 70 هزار مورد جديد سرطان در كشور رخ مي‌دهد.

وی با بیان اینکه عوامل بروز سرطان دو دسته است، گفت: این موارد عوامل غير‌قابل تغيير مثل سن، جنس و سابقه خانوادگي و عوامل قابل تغيير مثل عادات و رفتارهاي انساني و برخي شرايط محيطي را شمال می شود.

وی با اشاره به اینکه از نظر تقسيم‌بندي سرطان‌ها به دو دسته خوش‌خيم و بد‌خيم تقسيم مي‌شوند، گفت: منظور از سرطان‌هاي خوش‌خيم سرطان‌هايي هستند كه توانايي گسترش در ساير نقاط بدن را ندارند و معمولاً به درمان به خوبي پاسخ مي‌دهند و عود نمي‌كنند.

سرطانهاي بدخيم به ساير ارگانها و بافتهاي سالم مجاور حمله مي‌كنند

وی افزود: سرطانهاي بدخيم به ساير ارگانها و بافتهاي سالم مجاور حمله و آن‌ها را تخريب مي‌كنند يا تومورهاي جديدي را تشكيل مي‌دهند.

اخلاق اضافه کرد: شايعترين سرطانها در جهان و ايران سرطان پوست است و سرطان معده در مردان و سرطان برست در زنان در كشور ما در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

وی در خصوص علائم هشدار دهنده سرطان نیز گفت: علائم هشداردهند سرطانها عبارت از زخمي كه حداكثر پس از گذشت سه ماه بهبود نيابد، بروز هرگونه تغيير در خال مانند بزرگ شدن، تغيير رنگ و نامنظم شدن لبه‌هاي خال، هرگونه تغيير در اجابت مزاج شامل يبوست يا اسهال به مدت طولاني و دفع خون به همراه مدفوع، وجود توده يا سفتي در هر جاي بدن به خصوص پستان يا فرورفتگي پستان، طولاني شدن سرفه و گرفتگي و خشونت صدا بيش از سه هفته، اشكال در بلع و هضم غذا، دل درد همراه با سنگيني سر دل به همراه كاهش وزن، هرگونه كاهش وزن بي‌دليل و بروز هرگونه خونريزي غير طبيعي از پوست، مخاط و يا وجود خون در ترشحات مثل خلط و ادرار است.

شيوه زندگي تأثير بسزايي در ابتلا به سرطان دارد

وی با اشاره به اینکه فقط پنج درصد از سرطانها ارثي است، تأكيد كرد كه شيوه زندگي تأثير بسزايي در ابتلا به اين بيماري دارد.

وی اضافه کرد از علل محيطي ايجاد سرطان مي‌توان به نور خورشيد و اشعه فرابنفش و حمام‌هاي برنزگي و قرار گرفتن طولاني مدت در معرض امواج گاما و ايكس و الكترومغناطيس اشاره كرد.

اخلاق گفت: همچنين استعمال سيگار و تماس با مواد شيميايي مثل انواع آفت‌كش‌ها، تركيبات كاني مثل آزبست از جمله شناخته‌شده‌ترين تركيبات سرطان‌زا هستند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تخمين زده شده عامل بروز 35 درصد از سرطان‌ها عادات غذايي نادرست است، گفت: خوردن مواد غذايي حاوي افزودني‌ها و مواد نگهدارنده و همچنين مواد غذايي حاوي نيتريتها، مصرف مواد غذايي ترش، شور و دودي و غذاهاي آماده نظير ژامبون و سوسيس، همبرگر و انواع كنسرو و همچنين مصرف بيش از اندازه گوشت قرمز و روغنهاي اشباع در بروز سرطان نقش مهمي ايفا مي‌كنند مصرف الكل و مواد مخدر هم در بروز سرطان اهميت ويژه‌اي دارد.

وی با بیان اینکه با هفت توصيه مي‌توان از بروز بيماري جلوگيري كرد، یادآور شد: سيگار نكشيد، از تماس زياد با نور خورشيد بپرهيزيد، تغذيه مناسب داشته باشيد، بطور منظم ورزش كنيد، الكل مصرف نكنيد، به علائم هشداردهنده سرطان توجه كنيد، معاينات پزشكي را جدي بگيريد و يادمان باشد با تشخيص بموقع و مراقبت و درمان صحيح مي‌توان به مقابله با اين بيماري پرداخت.

سرطان معده و مری از شایعترین سرطان ها در همدان است

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان بعثت همدان نیز گفت:در حال حاضر سرطان معده و مری شایعترین سرطان ها در همدان است.

سپیده بهنود افزود: در بین انواع سرطان‌ها، سرطان معده و مری نسبت به دیگر سرطانها در همدان شیوع بیشتری نشان می‌دهد بنابراین توجه به آن برای شهروندان همدانی ضروری است.

وی با بیان علائم این بیماری گفت: فرد در صورتی که دچار کاهش وزن بدون توجیه شد یا به نظر می‌رسید در هنگام بلع غذا دچار مشکل است و غذا به سختی پایین می‌رود، یا به دنبال مصرف غذا دچار تهوع می‌شود آن را جدی گرفته و به پزشک مراجعه کند.

وی در ادامه به کاهش سن ابتلا به سرطان در دنیا و به ویژه همدان اشاره کرد و افزود: به طور مثال سرطان‌هایی که تا پیش از این در سنین40 سال به بالا خود را نشان می‌داده اکنون در 20 سال به بالا بروز می‌کند و این امر نیازمند راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی در همدان است که در این کلینیک بیمار توسط یک تیم درمانی متخصص شامل جراح، متخصص روان‌پزشکی، متخصص آنکولوژی، تغذیه و ویزیت ‌شود.

وی اضافه کرد: نوشیدن چای داغ و سوختگی مری،استفاده از فست‌فودها و نمک به مقادیر فراوان، تغییرات شرایط محیطی،غذاهای دودی، ترشی‌ها و غذاهای محتوی نشاسته بالا و فیبر پایین ،نیتریت موجود در مواد غذایی (مثل سوسیس و کالباس)،مصرف الکل،گاستریت مزمن همراه با عفونت هلیکوباکتریای پیلوری وسابقه سرطان معده و مری در افراد درجه یک فامیل از عوامل تشدید ابتلا به سرطان معده و مری است.

راه اندازی کلینیک تخصصی تشخیص سرطان در همدان ضروری است

بهنود با اشاره به لزوم راه اندازی کلینیک تشخیص سرطان در همدان اشاره کرد و افزود:از مزایای راه‌اندازی این کلینیک تشخیص زودرس سرطان در افراد مشکوک به بیماری و همچنین تشخیص بیماری در افراد در معرض خطر از قبیل افرادی که در بین بستگان درجه یک یا دو آنها موارد ابتلا به سرطان گزارش شده است اشاره کرد.

وی بیان کرد: از سویی به دلیل اینکه در کلینیک، پروتکل درمان به صورت گروهی طراحی و اجرا می‌شود از درمان‌های سلیقه‌ای جلوگیری شده و بیمار به نحو احسن تحت مراقبت قرار می‌گیرد.

يك فوق تخصص آنكولوژيست كودكان نیز سرطان خون و مغز در كودكان را شايع ترين نوع سرطان برشمرد.

سرطان خون و مغز در كودكان شايع ترين نوع سرطان است

حسين اصفهاني اظهار داشت: سرطان خون و مغز در كودكان شايع ترين نوع سرطان بوده كه در صورت تشخيص به موقع احتمال بهبودي فرد افزايش مي‌يابد.

وي اظهار كرد: سرطان خون در كودكان نسبت به بزرگسالان احتمال بهبودي بيشتري دارد به گونه‌اي كه اگر زود تشخيص داده شود بيش از 70 درصد آنها بهبودي كامل مي‌يابند و بعد از درمان نيازي به شيمي درماني ندارند در حالي كه سرطان خون در بزرگسالان به شدت كشنده بوده و تنها هدف افزايش طول عمر در بزرگسالان است.

اصفهاني بيان كرد: علائم اوليه سرطان خون در كودكان به صورت تب، تورم،‌ قرمزي و بزرگ شدن غدد لنفاوي بروز مي كند كه متاسفانه در بسياري از موارد به اين علائم توجه نمي‌شود و خانواده‌ها به راحتي از اين علائم عبور مي‌كنند.

وي بيان كرد: مرحله بعدي سرطان در كودكان به صورت يك سرماخوردگي ساده و رنگ پريدگي بروز مي‌كند كه خانواده‌ها نبايد نسبت به اين علائم بي‌تفاوت باشند.

گرفتن يك آزمايش ساده و شمردن تعداد گلبول‌هاي خون به تشخيص سرطان خون كمك مي‌كند

اصفهاني تأكيد كرد: گرفتن يك آزمايش ساده و شمردن تعداد گلبول‌هاي خون به تشخيص سرطان خون در كودكان كمك مي‌كند.

وي عنوان كرد: در صورتي كه عوامل سرطان‌زا تشخيص داده شود و از قرار گرفتن در معرض آنها جلوگيري شود به راحتي مي توان از ابتلا به بيماري سرطان جلوگيري كرد.

اصفهاني تاکید كرد: وجود مواد آلاينده،‌ آلودگي هوا و وارونگي هوا بر افزايش ابتلا به سرطان تأثير گذار بوده كه بايد از قرار گرفتن در اين شرايط پرهيز كرد همچنين استفاده از مواد نگهدارنده از رژيم غذايي بايد حذف شود چرا كه يكي از عامل‌هاي اصلي افزايش سرطان محسوب مي‌شود.

وي گفت: استفاده از مواد طبيعي يكي از راههاي پيشگيري از سرطان است در حالي كه بسياري از مادران به كودكان محصولاتي مي خورانند كه داراي مواد نگهدارنده هستند.

اين فوق تخصص بيان كرد: شرايط منطقه‌اي بر افزايش ابتلا به سرطان بسيار تاثير‌گذار بوده به گونه‌اي كه اگر در يك منطقه ميزان تابش خورشيد زياد باشد بر افزايش ابتلا به سرطان بسيار تأثير‌گذار است همچنين در منطقه اي كه فلزات سنگين وجود دارد خطر ابتلا به سرطان افزايش مي يابد.

وي تأكيد كرد: سرطان خون براي هر فردي ممكن است اتفاق بيافتد اما افرادي كه بيماري‌هاي عفوني و ژنتيكي دارند بيشتر مستعد ابتلا به سرطان هستند.

اصفهاني در پايان يادآور شد: در صورت تشخيص به موقع سرطان در كودكان احتمال بهبودي بسيار بالا بوده اما در بزرگسالان بيشتر به دنبال افزايش طول عمر هستيم،‌ بنابراين خانواده‌ها نبايد نسبت به علائم و زنگ خطرهاي سرطان بي تفاوت باشند.