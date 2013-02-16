ابوالقاسم محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههایی که مد نظر داریم تنظیم قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها است که برنامههای بسیار خوبی را برای این مهم اجرا خواهیم کرد تا بتوانیم رضایت خاطر شهروندان را فراهم سازیم.
وی از برگزاری نشستهای متعدد در قالب تنظيم بـازار و شوراي كنترل با ادارات ذيربط خبر داد و تصریح کرد: در این نشستها برنامه ریزیهای لازم برای کنترل بازار و نظارت بیشتر و بهتر بر روی بازار انجام شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به وجود برخی نوسانات در سطح بازار، ادامه داد: در روزهای پایانی سال و ایام نوروز میزان خرید مردم افزایش مییابد و باید تلاش کنیم از افزایش بیرویه قیمتها در این ایام جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به نوسانات اخير در بازار و افزايش حساسيت در اين خصوص، تشديد نظارت و بازرسي از اولويتهاي اصلي اداره در كنترل و تنظيم بازار شب عيد به شمار ميرود.
محمدزاده تصريح كرد: تنظيم بازار كالاهاي اساسي يكي ديگر از اولويتهاي اصلي سازمان صنعت، معدن و تجارت است و در اين خصوص تمام اقلام در شبكههاي توزيع كنترل ميشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان تاکید کرد: برای آسودگی بیشتر شهروندان همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل و نظارت بیشتری بر بازار داشته باشیم.
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