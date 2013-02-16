شهروندان نگران تامین مایحتاج شب عید نباشند/ بازار تنظیم و متعادل می شود

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ماه های پایانی سال و لزوم تامین مایحتاج شب عید مردم اظهار داشت: در این زمینه مقرر شده است که همزمان با سایر شهرستانهای استان تهران، در بهارستان نیز نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره برپا شود.

وی به برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره در این شهرستان اشاره کرد و افزود: به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و افزایش توان خرید مردم همزمان با پایان سال نمایشگاه های بهاره در شهرستان برپا می شود.

تخفیف 10 تا 20 درصدی ارائه کالاهای اساسی به شهروندان

این مسئول عنوان کرد: در راستای برپایی نمایشگاه های مذکور واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی باید مشارکت حداکثری داشته باشند تا بتوانیم کالاهای اساسی را با تخفیف 10 الی 20 درصدی به شهروندان ارائه دهیم.

نوبخت ادامه داد: در نمایشگاه های بهاره کالاهای اساسی از جمله پوشاک، البسه، کیف و کفش، مواد غذایی، پروتئین، آجیل، خشکبار، میوه و شیرنی شب عید با تخفیف به شهروندان ارائه می شود.

150 واحد صنفی به عرضه مستقیم کالا می پردازند

فرماندار شهرستان بهارستان یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که با هماهنگی رؤسای اتحادیه ها حداقل 150 واحد صنفی از گروه کالاهای اساسی در تمامی مناطق روستایی و شهری شهرستان بهارستان با اطلاع رسانی مناسب و نصب پلاکارد و بنر نسبت به عرضه مستقیم کالا در بخش های گلستان و بوستان فعالیت کنند.

وی از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: اجرای این طرح باعث جلوگیری از تخلفات احتمالی، رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی می شود.

این مسئول اظهار داشت: با بازرسی منظم و به صورت شبانه روزی در بخشهای مختلف توزیع کالا که با با اولویت بندی گروه 1 و 2 برگزار می شود، شاهد حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت خواهیم بود.