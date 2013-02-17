به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دربی هفتاد و ششم استقلال و پرسپولیس اتفاقات حاشیه‌ای زیادی را از سوی استقلالی‌ها شاهد بودیم. اتهاماتی که امیر قلعه‌نویی متوجه خبرنگاران کرد، درگیری با لیدر و عکاس هنگام بازی تدارکاتی این تیم با پیکان و متعاقب آن اهانت‌های بی‌سابقه به گزارشگر تلویزیون و عکاس یک روزنامه ورزشی هنگام برگزاری دیدار آبی‌پوشان برابر راه‌آهن بخشی از این مسایل حاشیه‌ای بودند.

به دنبال این اتفاقات گروه ورزشی خبرگزاری مهر با حجت الاسلام احمد مالک مسئول فرهنگی باشگاه استقلال گفتگویی انجام داده که می‌خوانید:

* خبرگزاری مهر : استقلال بعد از دربی به دلایلی که همه می دانند گرفتار مسایل حاشیه ای شده است. شما به عنوان مسئول فرهنگی باشگاه تا چه اندازه به این اتفاقات ورود می کنید؟

- احمد مالک: باید بگویم که اوضاع و احوال تیم خوب است. تیم در صدر جدول قرار دارد و خوب کار می کند. کادر فنی و بازیکن ها دارند تلاش می کنند و فتح الله زاده هم با تمام سختی هایی که وجود دارد تلاش هایش را ادامه می دهد. اما در زمینه فرهنگی به عنوان یکی از اعضای باشگاه که 9 سال است در این بخش حضور دارم باید بگویم که رضایت دارم چون که موفقیت های خوبی به دست آورده ایم. حاشیه های ما نسبت به رقیب همیشگی کمتر است. ما خودمان را با تیمی که به سختی تماشاگر جذب می کند یا فقط در شهر خودش تماشاگر دارد مقایسه نمی کنیم. ما در تمام کشور طرفدار داریم.

* شما با وجود بی احترامی های فراوانی که در تمرین و بازیهای تیم استقلال از طرف هواداران می شود، بخش فرهنگی باشگاه استقلال را موفق می دانید؟

- من بی احترامی ها را رد نمی کنم اما می گویم که آنها هوادار باشگاه نبودند! هوادار محدوده‌ اش مشخص است و حتی می توانیم از آنها آمار بگیریم. ما آنها را می شناسیم و در همایش ها و برنامه های مختلف از آنها دعوت می کنیم. اما وضعیت تماشاچی فرق می کند. هیچ وقت نمی توانیم از تماشاچی آمار بگیریم. شاید یک نفر بازی با راه آهن را به استادیوم بیاید ولی تا یک سال بعد خبری از او نشود. به همین خاطر سخت است مدعی باشیم هواداران این اهانت ها را کرده اند. نمی شود به یقین گفت که این شعارها برنامه ریزی شده بوده است.

* اما وقتی کل سکوهای ورزشگاه هر چند دقیقه یک بار افراد مختلف را مورد اهانت قرار می دهند دیگر همه می دانند که این کار هدایت شده انجام می گیرد؟

- حتی اگر فرض را بر این بگیریم که این کار هدایت شده بوده باید یک نکته دیگر را مد نظر قرار بدهیم. همه هواداران ورزشی ما تلویزیون را می بینند. به عنوان مثال برنامه هفته قبل 90 را دیدند. آقای فردوسی پور خیلی ناراحت بود. تماشاچی وقتی یک چیزی می بیند به صورت خودجوش آن واکنش را بروز می دهد! من نمی خواهم این کارها را اصلا توجیه کنم. بی حرمتی به هر کسی و خانواده اش کار غیراخلاقی است ولی باید بگویم که این کارها به هیچ وجه هدایت شده نیستند!

* شما قبول نمی کنید لیدرها عوامل اصلی این کار هستند؟

- نه. من لیدرها را می شناسم. آنها لیدرهای استقلال هستند نه لیدرهای سرمربی و مدیرعامل تیم. آنها هر مربی که بیاید حمایت می کنند.

* ولی همه می دانند که لیدرها از یک مربی خاص همیشه حمایت کرده اند؟

- به هرحال آنها لیدرهای باشگاه هستند. من قلعه نویی را دوست دارم. چون خودم روحانی هستم ایشان هم هیاتی هستند. من به خانه اش رفت و آمد دارم. در رختکن و هنگام بازی یک لحظه هم ذکر گفتن را فراموش نمی کند. او معصوم نیست ولی اخلاقش اینطوری است. من سرمربی های دیگر استقلال را رد نمی کنم ولی با قلعه نویی راحت ترم. این را نه به خاطر منافع شخصی ام می گویم و نه چیز دیگری. یکسری لیدرها شاید با سرمربی خاصی هستند آنهم به خاطر مسایل فنی اوست!

* مشکل این است که اتفاقات روی سکو اکثرا در دوره همین مربی رخ داده؟

- نه اینطور نیست. من در همه دوره ها بوده ام. تنها کسی که در این 9 سال از باشگاه نرفته من بودم. مدیرعامل و معاونین رفته اند و برگشته اند ولی من در این باشگاه ماندم. حاشیه های ما واقعا کمتر بوده. شما بروید احکام انضباطی را ببینید آنوقت متوجه می شوید که کمیته انضباطی فدراسیون چقدر برای بقیه باشگاهها حکم داده و چقدر علیه استقلال.

* پس چرا حتی بسیاری از مربیان استقلالی هم می گویند که قلعه نویی سکوها را تحت کنترل خودش دارد؟

- من که فکر می کنم سکوها او را می خواهند! خیلی راحت به شما می گویم که قلعه نویی در چند سال گذشته چقدر جام کسب کرده؟ این وسط نمی خواهم چاپلوسی کنم ولی واقعا او چند تا جام به دست آورده؟

* در این که از نظر فنی موفق ترین مربی لیگ برتر بوده تردیدی نیست ولی بحث ما مسایل دیگری است؟

- بله او بهترین بوده. من یک سوالی دارم. وقتی یک مربی خارجی می آوریم کسی به خاطر این که خارجی است حرف نمی زند. قلعه نویی هر جا که رفته موفق عمل کرده. این مربی وقتی در مس کرمان بود تیم را سیزدهم جدول تحویل گرفت و به نیمه اول رساند. برای ملت شریف آذربایجان هم تراکتورسازی را به آسیا برد. به نظرم این موفقیت ها برای برخی سرمربیان و مسئولین فوتبال سخت است و آنها به قلعه نویی حسادت می کنند!

* موفقیت ها به چه قیمتی؟

- مگر بد است؟ سکوها به خاطر موفقیت ها از وی حمایت می کنند.

* شما توهین به دیگران را حمایت از قلعه نویی می دانید؟

- ما توهین را اصلا تایید نمی کنیم.

* اما هر کس که به نحوی از قلعه نویی انتقاد کند در تمرینات و مسابقه بعدی سکوها نابودش می کنند. این حمایت است؟

- این را قبول ندارم.

* یعنی اتفاقاتی که رخ می دهد را هم نمی پذیرید؟

- می دانید چرا قبول ندارم؟ می دانید چرا با وجود این که استقلال در صدر جدول قرار دارد تماشاچیان کمی به ورزشگاه می آیند؟ این کم بودن به خاطر نخواستن قلعه نویی نیست. به خاطر مشکلات عدیده دیگری است که وجود دارد. ما در تلاش هستیم که حاشیه ها را کم کنیم. شرایط ما با تیم های دیگر فرق می کند. حتی طرفداران سپاهان هم می گویند آبی و قرمز! آنها فقط در شهر خودشان طرفدار دارند. من خودم با او صحبت می کنم و دنبال آرامش است ولی دردسر ایجاد می شود.

* شما به عنوان مسئول فرهنگی باشگاه لیدرهای استقلال را مواخذه نمی کنید؟

- ما با لیدرها در ارتباط هستیم. باید ببینید چه بروشورهایی داریم و چقدر جلسه تشکیل می دهیم. من فکر می کنم فحش دادن و ناسزا گفتن به یکسری افراد خاص در ورزشگاه باز می گردد. باید آن را به فرهنگی که آن افراد دارند ربط دهیم. مثلا چند نفر در ورزشگاه به آقای فردوسی پور یا کس دیگری توهین کرده اند.

* این دیگر برای همه ثابت شده که توهین ها از یک جایی خط گرفته می شود؟

- استقلال مثل تیم های ضعیف نیست که طرفدارانش کم باشند. ما دنبال اصلاح همه موارد هستیم.

* هنوز هم نمی خواهید بپذیرید؟

- درست نیست گناه کسی را بشوییم.

* بعد از دربی سرمربی استقلال به خاطر انتقاد از بازی دفاعی تیمش به خبرنگاران تهمت اجنبی پرستی زد؟

- وقتی می گویید تهمت، گناه است. من دارم می گویم بعضی ها. خود قلعه نویی هم در برنامه 90 گفت بعضی ها. حتی قرآن هم می گوید بعضی ها دانا هستند و بعضی ها نادان. خبرنگارها هم انسان هستند و جایزالخطا. یک اصطلاحی است که می گوید: "اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند." یعنی اگر چیزی شد و خبرنگار خواست او را بپیچاند یا خراب کند دلیل بر این نیست که همه مثل او هستند. خودش می گوید بعضی ها.

* البته بعدا گفت بعضی ها. وقتی هجمه ای از انتقادها را دید عنوان کرد بعضی ها؟

- من 20 سال است که بالای منبر می روم. به هرحال ممکن است یک وقتی آدم نتواند منظورش را به درستی برساند. بعدا آن را اصلاح می کند.

* مشکل اینجاست که دفعه اول نیست. قبلا هم از این ماجراها داشته ایم؟

- به هرحال این دیگر به نیت افراد برمی گردد. او می گوید من بعضی ها را خطاب کردم. حالا هرچه که نیت قلعه نویی بوده را فقط خدا می داند.

* شما درباره این خصوصیت اخلاقی قلعه نویی چقدر با او صحبت می کنید؟

- شاید این حرفی که می زنم را برخی ها فکر کنند از روی چاپلوسی باشد. خدا گواه است که در برخی مسایل دینی قلعه نویی از من هم جلوتر است. حتی شده که هنگام اذان مجبور بودم که برای کاری جایی بروم که به من گفته: "کجا می روی حاج آقا." من این را می گویم وقتی که ما دو نفر هستیم و عکاس و خبرنگار نیست که قلعه نویی دیگر دنبال ریاکاری نیست. هست؟ او مذهبی است. تا آخر عمرش هم اینطوری می ماند. شما می گویید صحبت کردم؟ آخر من با چنین آدمی چه صحبتی می توانم داشته باشم؟ حالا هر کسی ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشد.

* موضوع ما مسایل دینی و شخصی نیست. آقای قلعه نویی طاقت انتقاد را ندارد. حتی مسایلی که رخ می دهد را انکار می کند؟

- می دانید چرا؟ قرآن می گوید: "همانا ما انسان را کم ظرفیت خلق کردیم." شما در خانه نشسته اید. یک نفر به یکباره زنگ می زند ولی شماره اش روی تلفن شما نمی افتد. حالا طرف حرف بدی می زند و می رود. بعدش تا دو روز کلافه هستید که آن فرد چه کسی بود؟ تصور کنید او دنبال آرامش تیمش است. بازیکنش می رود تیم ملی خسته بر می گردد و هزار تا مشکل دیگر هم دارد اما باز هم نتیجه می گیرد. حالا یک نفر در یک بازی که رسمی نبوده یک چیزی گفته بود و تمام شد.

* مدام برمی گردیم سرجای اول. شما حتی اتفاقات بعد از دربی هم را قبول نمی کنید؟

- این را که خودش دیگر توضیح داده.

* باید توضیحاتش را بپذیریم؟ همه دیدند که پرسپولیس بهتر از استقلال بازی کرد. خبرنگاران هم فقط به همین موضوع اشاره کردند. این موضوع فنی چه ربطی به اجنبی پرستی دارد؟

- من آن دربی را بیمارستان بودم و از روی تخت بیمارستان تماشا کردم. دیگر در جزییات آن نیستم!