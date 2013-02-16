ایران بیشترین زیان را با حذف کشتی از المپیک خواهد کرد

علی رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حذف کشتی از بازیهای سال 2020 المپیک در بحث اولیه است و مجمع عمومی کمیته بین المللی المپیک باید به شورا گذاشته شود.





وی تصریح کرد: از حق نمی توان گذشت که شانس کسب مدال های ایران در بازیهای المپیک حداقل تا 80 درصد کاهش خواهد یافت و این مهم در بازیهای دوره های اخیر المپیک به خوبی با درخشش کشتی گیران ایرانی ثابت شد.





کشتی گیر سابق سنگین وزن تیم ملی ایران ابراز امیدواری کرد: با تمهیداتی که از سوی فدراسیون کشتی و کمیته ملی المپیک ایران در حال انجام است، نتیجه حاصل شده و حذف کشتی از المپیک فقط در حد حرف باقی بماند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی در هفته اول اسفندماه در تهران را زمان مناسب برای رایزنی و مذاکره روسای فدراسیون های کشتی صاحب نفوذ در کشتی برای متقاعد کردن مسئولان المپیک در حذف نشدن کشتی از بازیهای المپیک تاثیرگذار دانست.





وی افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت ورزش کشتی در بازیهای المپیک که بیش از سه دهه در این بازیها قدمت دارد، بعید به نظر می رسد که حذف شود.



ورزش پرطرفدار کشتی از سال 1984 تاکنون جزو ورزش های المپیک بوده است.

