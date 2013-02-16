ضرب و شتم خبرنگار مهر از سوی رئیس هیئت بسکتبال سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه رئیس هیئت بسکتبال شهرستان سنندج خبرنگار مهر را مورد ضرب و شتم قرار داد و علاوه بر توهین به وی از شماری از تماشاگران خواست که را به دلیل مصاحبه با مربی تیم حریف مورد ضرب و شتم بیشتری قرار دهند!

آرمان نصراللهی سرپرست خبرگزاری مهر در استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی این اتفاق تلخ عنوان کرد: بر اساس دعوت نامه رسمی روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برای پوشش بازی دو تیم کاله مازندران و شهرداری سنندج به سالن آزادی رفتم و بعد از پایان بازی بسکتبال دو تیم به همراه یکی دیگر از خبرنگاران ورزشی برای مصاحبه با مربی تیم مهمان به رختکن آنها مراجعه کردیم.

وی ادامه داد: در حین برگزاری مصاحبه در خصوص وضعیت بازی، یک تماشاگر با پرتاب سنگ باعث شکسته شدن شیشه رختکن تیم مهمان شدند و در همین حین یکی از مسئولان بسکتبال استان و بعد از آن رئیس هیئت بسکتبال شهرستان سنندج وارد رختکن تیم کاله مازندران شدند و از ما خواستند که از تیم حریف مصاحبه نکنیم.

نصراللهی عنوان کرد: در همین حین رئیس هیئت بسکتبال شهرستان سنندج اعلام کرد که شما خائن هستید که با تیم حریف مصاحبه می کنید و بعد از اینکه من قصد خروج از رختکن را داشتم نامبرده من را هول داده و به دلیل برخورد با پلکان خروجی از ناحیه پای چپ و راست دچار صدمه شدم.

سرپرست خبرگزاری مهر در استان کردستان افزود: همزمان با خروج من از رختکن تیم حریف، رئیس هیئت بسکتبال سنندج به سمت من حمله ور شده و با صدای بلند به تحریک تماشاگران حاضر در راهرو پرداخت و یکی دو نفر از آنها با چاقو قصد حمله به من را داشتند که البته با کمک یکی از خبرنگاران صدای و سیمای مرکز کردستان از آنجا خارج شدم.

نصراللهی گفت: در حال حاضر از طریق مراجع قضایی شکایت خود را برای پیگیری این موضوع و برخورد قاطع با افراد خاطی مطرح کرده ام و انتظار می رود که هر چه سریعتر ضمن بررسی این موضوع با مسببان اصلی این کار برخورد جدی صورت گیرد و در کنار آن باید مسئولان ورزش و جوانان استان کردستان پاسخگوی عملکرد مسئولان و اعضای هیئت های ورزشی که با تائید آنها مشغول به کار می شوند، باشند.

وی در پایان اظهار داشت: جای بسی تاسف است که مسئولان و متولیان هیئت بسکتبال کردستان به جای تقدیر از خبرنگاران رسانه های جمعی برای پوشش فعالیت های آنها، با توهین، ضرب و شتم با خبرنگاران برخورد می کنند و انتظار می رود که مسئولان فدراسیون بسکتبال کشور نیز جوابگوی عملکرد افراد شاغل در این رشته ورزشی در سراسر کشور باشند.

