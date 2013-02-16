استان زنجان پتانسیل ارتقای رشته بسکتبال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کوهیان شامگاه جمعه در جلسه دیدار با اعضای تیم بسکتبال همیاری زنجان، افزود: تیم همیاری از تیم های مطرح در کشور است چرا که بازیکنان بسیار فعالی در رشته بسکتبال دارد.

وی ادامه داد: این تیم با وجود تمام محدودیت هایی مالی که دارد توانسته با غیرت و تعصب لیگ برتری در بسکتبال کشور را به خود اختصاص دهد.

سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان گفت: پول همه چیز نیست و حرف اول را در قهرمانی نمی زند بلکه این جدیت در کار و همیت این بازیکنان است که این تیم به عنوان لیگ برتر در کشور شناخته شده است.

کوهیان، با اشاره به اینکه سلامت بازیکنان حرف اول را در قهرمانی می زند در این راستا به شرایط سخت افزاری در سالن های ورزشی (کف) بسیار توجه شده است.

وی تاکید کرد: در استان زنجان جوانان از نظر بدنی پتانسیل لازم برای این رشته ورزشی را دارند چرا که جوانان زنجانی بدنی با عضلات ریز و استخوان بندی مناسبی برای این رشته ورزشی را دارند.

سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان افزود: خانواده ها باید جوانان خود را به این رشته ورزشی تشویق کنند چرا که جوانان استان استعداد قهرمان شدن در این رشته ورزشی را دارند.

کوهیان یادآورشد:استان زنجان در این رشته ورزشی الگو برای سایر استانها است بنابراین باید این رشته ورزشی توسط مردم و مدیران به خوبی حمایت شود.