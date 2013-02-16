اعضاء ستاد تسهیلات سفر کرمان تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسيدن نوروز سال 92، طي احكامي جداگانه از سوي اسماعيل نجار استاندار و رئيس ستاد تسهيلات سفر استان كرمان، قائم مقام، دبير و معاونين اين ستاد در حوزه هاي مختلف منصوب و معرفي شدند.

در اين احكام محمد جواد كامياب معاون عمراني استاندار كرمان به سمت قائم مقام رئيس ستاد، حسين شمس الديني مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان به سمت دبير و معاون برنامه ريزي و هماهنگي ستاد، سيد جواد موسوي مدير كل صدا وسيماي مركز كرمان به سمت معاون ارتباطات عمومي و تبليغات ستاد، محمد حسين تجلي معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان به سمت معاون اطلاع رساني و راهنمايي گردشگران ستاد انتخاب شدند.

همچنین محمد عابديني نژاد رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به سمت معاون نظارت و بازار ستاد، ابوالقاسم سيف الهي شهردار كرمان به سمت معاون اسكان و پذيرايي ستاد، خداداد مقبلي مدير كل راه و شهرسازي استان كرمان به سمت معاون هماهنگي حمل و نقل جاده اي هوايي و ريلي ستاد، سردار حسين چناريان فرمانده انتظامي استان به سمت معاون انتظامي و راهور ستاد، احمد سعيدي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي به سمت معاون فرهنگي و اجتماعي ستاد معرفی شدند.

طی این احکام كاووس محمودي مدير عامل جمعيت هلال احمر استان کرمان به سمت معاون امداد و نجات ستاد، محسن روحي مدير كل امور اجتماعي استانداري كرمان به سمت معاون امور عمومي و هماهنگي شهرستان هاي ستاد،عبدالرضا صباحي رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان به سمت معاون بهداشت و درمان ستاد ،حسين رشيدزاده رئيس حراست اداره كل ميراث فرهنگي استان كرمان به سمت معاون حراست ستاد و احمد فاطمي رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان به سمت معاون دفاتر خدماتي ستاد تسهيلات سفر استان كرمان منصوب شدند.



9 بازارچه صنايع دستي طی ايام نوروز در کرمان راه اندازی می شود

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان اظهار داشت: 9 بازارچه صنايع دستي در شهرستانهاي مختلف استان از تاريخ 28 اسفندماه جاري تا 10 فروردين ماه سال آتي در محل اماكن تاريخي و جاذبه هاي گردشگري هر شهرستان برپا خواهد شد.

این مسئول افزود: طبق روال هرسال بازارچه صنايع دستي شهرستان كرمان در محل يخدان مويدي برگزار مي شود با اين تفاوت كه برپايي كارگاههاي توليد زنده 15 رشته شاخص و اصيل صنايع دستي استان را نيز در كاروانسراي گنجعليخان خواهيم داشت.

شمس الديني اظهار داشت: محل برگزاري بازارچه هاي صنايع دستي شهرستان بم( ارگ تاريخي)، سيرجان( پارك مسافر)، شهربابك( ميمند)، ماهان( باغ شاهزاده)، رفسنجان( كاروانسراي شاه عباسي)، جيرفت( پارك موزه)، راين( ارگ تاريخي)، زرند( پارك اين شهرستان) خواهد بود.

