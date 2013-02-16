روایتی از زندگی امام جواد (ع)/ کتاب امام هشت ساله به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب امام هشت ساله را حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا نوشته است که برگرفته از روایات زندگی امام جواد (ع) از سوی دفتر آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و نشر زمزمه‌های روشن چاپ و به بازار کتاب آمده است.

این کتاب با هدایت و نظارت عبدالله رئیسی مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و به قلم سید نورالله موسوی نیا مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در 89 صفحه با قیمت چهار هزار تومان توسط نشر زمزمه‌های روشن به رشته تحریر در آمده است.

این مجموعه در 9 فصل روایات زندگی امام نهم شیعیان، حضرت امام محمد تقی امام جواد (ع)، از تولد تا شهادت ارائه شده است.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه این کتاب یک‌هفته پس از چاپ در بازار نایاب شده است، در آستانه چاپ دوم قرار دارد.