مسابقات کورس اسبدوانی آق قلا پایان یافت

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته پانزدهم این مسابقات قرار بود عصر جمعه برگزار شود که به دلیل بارندگیهای اخیر و نامناسب بودن پیست لغو شد.
وی اظهار داشت: همچنین طبق پیش بینی های هواشناسی، وضعیت جوی اواخر هفته جاری استان یز همراه با بارندگی است که تصمیم گرفتیم این هفته نیز مسابقات برگزار نشود.
وی اظهار داشت: به این ترتیب کورس پاییزه - زمستانه سوارکاری آق قلا با برگزاری 14 هفته مسابقات به کار خود پایان داده است.
ایگدری درباره زمان بعدی مسابقات گفت: منتظر اعلام تقویم از سوی فدراسیون هستیم تا مسابقات در مجموعه دیگری برگزار شود.
گلستان سه مجموعه سوارکاری در آق قلا، گنبدکاووس و بندرترکمن دارد.
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