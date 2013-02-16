تولید پلیمرهای مقاوم با استفاده از مواد زاید

به گزارش خبرنگار مهر، برای به دست آوردن استحکام بالا در ژئوپلیمرها نیاز است که این مواد در کوره برای مدت زمان‌هایی حدودیک تا 2 ‏روز پخته شوند. در این صورت استحکام افزایش چشمگیری خواهد داشت. برای سازه‌های بزرگ نیاز به کوره‌های بزرگ ‏است که این امر کاربرد این مواد را محدود می‌کند.

دانشمندان زیادی به بررسی تأثیر استفاده از نانوذرات در بتن‌ها ‏پرداخته‌اند که تقریبا همگی اذعان داشتند نانو ذرات می‌توانند استحکام بتن را افزایش دهند.‏

این محققان با توجه به خواص منحصربه‌ فرد نانوذرات سیلیس و آلومینا، موفق به افزایش استحکام زمینه ژئو پلیمر با ‏استفاده از این نانوذرات شدند.این نوع تقویت ژئوپلیمرها نیاز به کوره ندارد.

در این راستا پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با بررسی اثر نانو ذرات ‏سیلیس و آلومینا بر روی استحکام فشاری ژئو پلیمرهای تهیه شده از مواد زائد پرداختند ضمن آنکه برای تولید ‏ژئوپلیمرها از ترکیبی از خاکستر شلتوک برنج و خاکستر کوره استفاده کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که حضور نانو ذرات در زمینه ژئو پلیمر باعث افزایش استحکام آن زمینه می‌‌شود. ‏این در حالی است که استفاده از "سود" در کنار این نانو ذرات این افزایش استحکام را به حداکثر می‌‌رساند.

این محققان دریافتند که استفاده از سود با غلظت‌های متوسط و کم در عمده ژئو پلیمرهای مورد بررسی باعث ایجاد حداکثری ‏استحکام در آنها شده است.

نتایج این تحقیقات به طور مستقیم می‌تواند در صنایع راه‌سازی، ساختمان‌سازی و تولید لوله‌های فاضلاب مورد ‏استفاده قرار گیرد. همچنین این مواد می‌‌توانند جایگزینی برای تولید قطعات بتنی آماده باشند. علاوه بر این برای موادی که باید ‏در معرض آتش استحکام خود را حفظ کنند نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد.‏