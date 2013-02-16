ارتش برزیل به جنوب اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.س، در یک ماه گذشته بیش از 100 خودرو و چند اداره دولتی در ایالت سانتا کاتارینا مورد حمله قرار گرفته اند و دولت برزیل برای مقابله با این ناآرامی ها ارتش را به این منطقه که در جنوب کشور قرار دارد، اعزام کرده است.

در پی بالا گرفتن ناآرامی ها در جنوب برزیل، دولت کلاس های درس را در روز جمعه در ایالت فوق تعطیل کرد.

این در حالی بود که پیش از آن رانندگان اتوبوس در سانتا کاتارینا اعلام کرده بودند که برای آنکه مورد حمله قرار نگیرند از ساعت 7 صبح تا 19 اقدام به جابجایی مسافر خواهند کرد.

هنوز علت حملات انجام شده علیه خودروها و ادارات دولتی در سانتا کاتارینا فوق مشخص نیست، اما پلیس احتمال می دهد که در نتیجه اتفاقاتی که در زندان این ایالت جنوبی برزیل رخ داده و گزارش هایی در مورد سوءاستفاده از زندانیان منتشر شده، رخ داده باشند.