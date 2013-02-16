آغاز واگذاری سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مبشری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس جمعیت ثبت نامی در سال 85، سهام عدالت به شش دهک جمعیت که 42 میلیون نفر را در خود جای داده است تعلق گرفت که براساس واگذاری این سهام به بخش خصوصی به هر نفر 500 هزار تومان در دهکهای پایین تعلق می گیرد .

وی ادامه داد: به برخی اقشار یک میلیون واگذار و همچنین برخی بازنشستگان لشکری و کشوری سود دریافت نکرده اند و براساس تبصره دولتی مبلغ سهام از سود سهام کم می شود و در زمان اتمام اقساط سهام آزاد و قابل فروش می شود.

رئیس سازمان اقتصاد و دارای استان فارس با اشاره به مشمولان طرح شهید رجایی تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد،معلولان نیازمند تحت نظر بهزیستی، رزمندگان فاقد شغل، روستاییان ، عشایر، بازنشسته خدام،بیماران خاص و.. از جمله مشمولان طرح هستند.

مبشری ادامه داد: سازوکاری از جمله ثبت نام درسایت اینترنتی برای شناسایی کارگران فصلی و ساختمانی انجام شد و از 16 میلیون نفر ثبت نام شده157هزار و شش نفر پالایش و مشمول شدند افراد حذف شده پیش از این درقالب روستاییان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بازنشستگان و ... سهام دریافت کرده که از فهرست جدید حذف شدند و مابقی به اداره کل تامین اجتماعی برای واگذاری داده می شود.

وی عنوان کرد: ارزش اسمی سهام از یک میلیون به بیش از سه میلیون افزایش پیدا کرده و مردم برای جلوگیری از سو استفاده افراد از فروش وکالتی سهام خودداری کنند.

رئیس سازمان اقتصاد و دارای استان فارس ابراز داشت : مبنای ارایه سهام ، وضعیت افراد درسال 85 است و به متقاضیان جدید با شرایط کاری فعلی سهام تعلق نمی گیرد .

مبشری اضافه کرد: افرادی که در سال 85 مشمول بوده سهام به انها واگذار می شود و در صورت ثبت نام نشدن آنها از طریق ادارات این کوتاهی به آن سازمان بر می گردد.