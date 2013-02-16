نمایشگاه ارتقای تولیدات صنایع دستی در قشم برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید امینی با اعلام این خبر گفت : در این نمایشگاه تولیدات و ساخته های دست هنرمندان صنایع دستی که پس از برگزاری کلاس های آموزشی به کیفیت مطلوبی رسیده و ارتقا یافته به نمایش در آمده است.

وی ضمن سپاسگزاری از علاقه مندی و حمایت های مدیرعامل و مسئولین سازمان منطقه ی آزاد قشم از صنایع دستی افزود: کلاس های آموزشی صنایع دستی از ابتدای شهریورماه در شهر قشم و هفت روستای برکه خلف، شیب دراز، رمچاه، لافت، دیرستان، طبل، هفت رنگو آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته امینی در این کلاس ها بیش از سیصد نفر از هنرجویان با مهارت های ده رشته، شامل خیاطی و تکمیل کاری، جعبه سازی، گلابتون دوزی ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه، لحاف دوزی، چرم دوزی ، ساخت عود و حصیر بافی آشنا می شوند .

امینی همچنین خاطرنشان کرد: صنایع دستی یکی از بهترین عرصه ها برای تحقق عینی شعار " تولید ملی ، حمایت از سرمایه و کار ایرانی " است و تلاش شده برای برگزاری این دوره ها از مربیان بومی و ساکن جزیره استفاده گردد تا ضمن صرفه جویی در هزینه ها از نیروی کار ماهر در قشم به نحو مطلوب استفاده شود.

مدیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در پایان گفت: احیای پارچه بافی یکی از برنامه های مد نظر این مدیریت و نیازمند مطالعه و پژوهش میدانی است چرا که روزگاری برخی از روستاهای جزیره از جمله هلر و رمکان محل بافت و صدور پارچه و منسوجات بوده است.

برگزاری دوره های بافت قالی و گلیم، تراش صدف، کار بر روی چوب ، و عروسک سازی از برنامه های آتی این مدیریت خواهد بود.