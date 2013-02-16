ماهی قرمز عید زودتر از موعد وارد بازارهای آذربایجان غربی شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، آب و هواي بهاري فروشندگان ماهي قرمز تزييني و لوازم سفره هفت سين عيد نوروز را مجبور كرده تا زودتر از سال هاي گذشته مشغول به كار شوند و مردم اين قسمت از استان آذربايجان غربي از هم اكنون به فكر خريد ماهي قرمز و برخي از اسباب مخصوص اين ايام باشند.



ماهي قرمز عيد از روز گذشته در خيابانها و معابر پرتردد شهرهاي تكاب، مهاباد، مياندوآب، شاهيندژ، نقده، بوكان،سردشت، اشنويه و پيرانشهر در كنار ظروف شيشه اي زيبا و جذاب با طرح هاي متنوع خود چشم كودكان را به خود خيره و در انتظار ورود به خانه هاي مردم نشستند.



امسال به دليل مناسب بودن هوا و فقدان سرماي طاقت فرساي سال هاي گذشته و نيز نگهداري و عرضه مطلوب ماهي هاي قرمز، سفيد و رنگارنگ ويژه ايام عيد نوروز زودتر از هميشه روانه بازار شد و اين پيش دستي ماهي فروشان قبل از آنكه يادآور فرارسيدن سال جديد باشد نشانه تغيير قابل توجه شرايط جوي، آب و هوايي امسال با سال هاي گذشته در اين شهرستان ها است.

همه ساله بعلت طولاني بودن مدت يخبندان و سرماي هوا، ماهي هاي قرمز عيد تا دو هفته مانده به عيد نوروز جرات خودنمايي در خيابان ها را نداشتند اما امسال سرد نبودن هوا بهانه اي شد تا ماهي فروشان بساط خود را زودتر پهن كرده و برای اينكه شغل يك ماهه شان چند روز بيشتر دوام بياورد از همديگر گوي سبقت را می ربایند.

هر يك از فروشندگان محلي مناسب و پر رفت و آمد را براي فروش ماهي هاي عيد خود انتخاب كرده اند که هم از تذکرات و برخوردهای ماموران سد معبر شهرداری در امان بوده وهم رقیبي در كنار خود نداشته باشند تا بتوانند در جدال با گرانی های افسار گسیخته و کلاف سردرگم قیمت ها، برای ماهی های رنگارنگ خود جایی در سبد خرید مردم پیدا کنند.

یک فروشنده پنجاه ساله ماهی قرمز عید می گوید: بیش از بیست سال است که در خیابان های شهر تکاب در روزهای آخر سال ماهی شب عید می فروشم و از اینکه شادی و نشاط را با ماهی قرمز روانه خانه های مردم می کنم بسیار خوشحالم.

احمد افزود: هرساله در اولین روزهای عرضه ماهی قرمز عید، شهروندان بخصوص کودکان با شور و علاقه بسیاری به سمت ماهی فروشان می آمدند اما امسال هنوز از شور و حرارت خرید ماهی عید مانند سال های گذشته خبری نیست.

فروشنده دیگری هم از عرضه ماهی قرمز تزیینی عید به میزان نصف سال گذشته خبر داد و گفت: به علت افزایش قیمت ماهی قرمز و ترس از فروش نرفتن آنها خرید کمتری نسبت به سالهای گذشته داشتیم اگر چه مطمئن نیستم همین مقدار ماهی نیز با استقبال مردم مواجه شود.

وی با بیان اینکه طی دو روز نخست عرضه ماهی قرمز عید خیلی ها با شنیدن قیمت آن، از خرید ماهی قرمز منصرف شدند یادآور شد: امسال هر قطعه ماهی از سه تا شش هزار تومان به فروش می رسد که با احتساب هزینه خرید تنگ و ظرف ماهی، خریدار باید مبلغی در حدود 15 هزارتومان بپردازد.

دانش آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي که هنگام بازگشت از مدرسه به خانه هاي خود با توقف در مقابل ماهي فروشي ها نظاره گر اين ماهي ها هستند، هريك جست و خيز اين ماهي هاي قرمز را به نوعي تفسير مي كنند و در اين بين از فروشندگان نيز مي خواهند ماهي چابكتر و سرزنده تري را براي او انتخاب كرده و داخل تنگ بگذارند.

همچنين كودكان نيز هنگام گذراز خيابان ها با پدران و مادران خود، آنها را مجبور به خريد يك يا چند قطعه از اين ماهي ها كرده و موجب پررونق شدن كسب و كار ماهي فروش مي شوند.

برخی از این پدر و مادرها هنوز تصمیمی برای خرید ماهی قرمز نگرفته اند و با وجود قیمت بالای آن شاید امسال ماهی قرمزی نخرند.

دختربچه خردسالي كه همراه مادر خود از مقابل يكي ازاين ماهي فروشان مي گذشت، از ديدن ماهي هاي قرمزي كه توسط ماهي فروش مدام از اين سطل به آن سطل جابجا مي شدند ذوق زده شده و با اصرار از مادرش مي خواست تا دو قطعه از اين ماهي ها را برايش بخرد اما مادر با بيان اين مطلب كه "هنوز زود است اگر الان ماهي قرمز بخريم تا عيد مي ميرند و بايد دوباره خريد" پاسخ فرزند خود را مي دهد و از فروشنده می پرسد "ارزانترین ماهی قرمز کدام است؟".

این مادر می گوید: با توجه به قیمت ماهی قرمز عید شاید امسال توان خرید آن را نداشته باشیم.



قيمت ماهي هاي قرمز عيد امسال گران تر از سالهاي قبل است و با توجه با اندازه ماهي و تفاوت هايي كه ماهي فروشان براي آنها قايل هستند، اغلب رنگ، جنس، شكل و شمايل و حتي كوچكترين مشخصات ظاهري آنها را ملاك انتخاب و خريد خود قرار داده و قيمت گذاري مي كنند.



اعتقاد مردم آذربایجان غربی برای خرید ماهی عید



البته برخي از شهروندان نيز با توجه به ميزان قيمت ماهي ها شتاب زده عمل نكرده و منتظرند تا پس از چند روز و با زيادتر شدن تعداد ماهي فروشان و كاهش قيمت ماهي سفره هفت سين را به منزل خود ببرند تا شايد كمي صرفه جويي كرده و بتوانند از پس هزينه هاي هنگفت خريد هاي سال نو برآيند.



ماهی قرمز میهمان خوش بختی مردم شهرستانهاي جنوبي آذربايجان غربي نيز همانند ساير مناطق استان ماهي قرمز عيد را خوش يمن و نشانه فرا رسيدن روزهاي خوب مي دانند و بر اين باور هستند كه در سال جديد ماهي قرمز ميهمان خوشبختي است.



مردم شهرها و روستاهاي استان معتقدند ماهي های قرمزي كه در تنگ قرار دارند چند دقيقه بيش از زمان تحويل سال نو بي حركت در داخل آب رو به آيينه كرده و هنگام لحظه تحويل سال جديد، اين ماهيان قرمز در داخل آب حركت سريعی از خود نشان مي دهند و به اصطلاح مي پرند كه نشانه تحول و آغاز دوره جديدي از زندگي است.



اغلب مردم ماهي قرمز عيد را تا روز سيزده بدر نگاه داشته و در اين روز آن را در آب هاي جاري و رودخانه هاي اطراف يا حتي چاه ها و قنات ها رها مي كنند، تا شايد عمرطولاني تري داشته باشند.

اين افراد معتقدند براي طولاني تر شدن زمان زنده ماندن اين ماهي ها نبايد از آب شرب شبكه آب شهري استفاده كرد بلكه آب چاه ها، قنات ها و آب چشمه ها را براي تضمين سلامت ماهي هاي قرمز عيد مناسب تر مي دانند.



یک کارشناس آبزیان در این زمینه می گوید: استفاده از آب لوله کشی منازل برای نگهداری ماهی قرمز عید منعی ندارد فقط باید این آب پیش از ریخته شدن در تنگ یا ظرف نگهداری ماهی قرمز به مدت چند ساعت در ظرف دیگری ریخته شده تا کلر موجود در آب از بین برود.



سعید محمدی افزود: بهترین دما برای نگهداری ماهی قرمز 10 تا 25 درجه سانتی گراد است و بهتر است ماهی در ظروف شیشه ای و نسبتا بزرگ نگهداری شود تا از اکسیژن بیشتری برخوردار بوده و مدت ماندگاری آن افزایش یابد.

مراقب بیماری های ناشی از ماهی های قرمز باشی

یک پزشک عمومی در خصوص احتمال ابتلا به بیماری در اثر تماس با ماهی قرمز می گوید: ماهی های قرمز به علت اینکه اغلب در آب های آلوده پرورش و تکثیر می یابند باعث انتقال میکروب به بدن انسان می شوند.



عباس نیرومند افزود: این میکروب ها از طریق مدفوع ماهی قرمز وارد آب شده و هنگام تعویض آب تنگ ماهی با دست های انسان تماس یافته و منتقل می شوند.



وی خاطرنشان کرد: فروشندگان ماهی و کودکان بیشتر در معرض انتقال میکروب از ماهی قرمز هستند.



وی یادآورشد: فروشندگان ماهی قرمز و کسانی که در منازل خود در روزهای نخست سال آب تنگ ماهی را تعویض می کنند باید نکات بهداشتی را رعایت کرده و پس از این کار دست های خود رابه خوبی با موادشوینده مناسب بشویند.

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گزارش: امیر خالق نژاد