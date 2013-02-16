زنی که رشد پاهایش متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "مندی سلارز" سی و هشت ساله به بیماری مبتلاست که موجب شده پاهای وی به طور کنترل ناپذیری رشد کند.

او حتی مجبور شد یک پای خود را که رشد بیش از اندازه داشت و دچار عفونت شده بود، قطع کند. اما حتی پای قطع شده نیز دوباره رشد خود را از سر گرفت و طی سه سال یک متر طول و 19 کیلوگرم وزن اضافه کرد.

مندی می گوید به خاطر رشد ناهنجار پای قطع شده اش نمی تواند از پروتز و پای مصنوعی استفاده کند.

بررسی های ژنتیکی این زن نشان داد او به بیماری بسیار منحصر به فردی مبتلا است که نخستین مورد از آن در دنیا، خود اوست.

این بیماری هرگونه حرکتی را برای مندی بسیار دشوار و او را تقریبا خانه نشین کرده است.

اکنون دانشمندان دانشگاه کمبریج شیوه نوینی برای درمان مندی یافته اند.

طی یک سال گذشته دکتر رابرت سمپل نقشه DNA خون و نمونه بافت مندی را تهیه کرده است. گفته می شود خانم سلارز به شکل کمیاب و نادر سندروم پروتئوس مبتلا است، بیماری که مرد فیلی نما به آن مبتلا بود. بهر حال تحلیل ها نشان می دهد که وی به این اختلال منحصر به فرد مبتلاست.

مندی سلارز گفت: من نخستین آدم در دنیا هستم که به این بیماری که حتی اسمی هم ندارد مبتلا شده ام.

اکنون دانشمندان تلاش دارند تا ژن جهش یافته و منحصر به فردی که موجب بروز این بیماری در او شده را با یک ژن درمانگر جایگزین کنند.

درمان او از سپتامبر آغاز شده و هدف آن متوقف کردن رشد بیشتر پاهای این زن است.

این زن هنگامی که متولد شد دارای پاهایی بود که از اندازه طبیعی بزرگتر می نمود. پزشکان در آن زمان بیماری او را تشخیص ندادند و از سویی اجازه هم نمی دادند مادرش تا دو هفته او را ببیند. پزشکان تصور نمی کردند مندی زنده بماند.