معامله بیش از 527 هزار تن انواع محصولات در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته گذشته در تالار صادراتی بورس کالا نیز 50 هزار تن سنگ آهن معدن جلال آباد و 45 هزار و 870 تن انواع قیر برای صادرات به بازارهای جهانی توسط مشتریان خریداری شد.

در هفته ای که گذشت، تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران شاهد معامله بیش از 332 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 6 هزار و 328 میلیارد ریال بود. در این تالار و در گروه فولاد 274 هزار و 570 تن انواع محصولات فولادی به ارزش بیش از 4780 میلیارد ریال به فروش رفت. در گروه مس نیز در حالی 4 هزار و 630 تن انواع مس کاتد، مفتول و مس کم عیار مورد معامله قرار گرفت که ارزش معاملات این گروه از یکهزار و 75 میلیارد ریال گذشت.

علاوه بر محصولات مذکور،3600 تن آلومینیوم، 140 تن کنسانتره مولیبدن ، 500 تن کک متالورژی و 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها در این تالار توسط کارگزاران به فروش رفت.

بر اساس این گزارش، تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در هفته منتهی به 26 بهمن ماه، شاهد معامله بیش از 193 هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر 4153 میلیارد ریال بود.

در این تالار، افزون بر 59 هزار تن مواد پلیمری با ارزشی بالغ بر 2172 میلیارد ریال داد و ستد شد. در گروه مواد شیمیایی نیز در پی داد و ستد 30 هزار و 915 تن انواع کالا ، ارزش معاملات این گروه به بیش از 513 میلیارد ریالبالغ گردید. کارگزاران در طول هفته گذشته همچنین توانستند 63 هزار و 401 تن انواع قیر را در بخش های داخلی و صادراتی با ارزشی افزون بر 974 میلیارد ریال به فروش برسانند.

تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی همچنین در این هفته شاهد معامله 31 هزار و 750 تن وکیوم باتوم ،1300 تن گوگرد کلوخه، 260 تن انواع گازها،1020 تن انواع حلال،1100 تن اسلاگ واکس سنگین و 4 هزار تن آیزوریسایکل بود.

براساس این گزارش، در هفته گذشته همچنین در تالار محصولات کشاورزی، 550 تن انواع کالا به ارزش بیش از 3 میلیارد و 380 میلیون ریال داد و ستد شد .از جمله محصولاتی که در این هفته معامله شد، می توان به 350 تن ذرت و 200 تن گندم اشاره کرد.