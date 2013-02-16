خدمات انتظامی به شهروندان مازندرانی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علی رضا مسکنی صبح شنبه در همايش روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي مازندران افزود: يکي از اهداف اين طرح ارتقا کيفيت خدمات انتظامي به شهروندان در سطح کلانتري ها است.

وی، رعايت مسائل شرعي و ديني را اساس کار نيروي انتظامي دانست و بر نظارت و کنترل دقيق فرماندهان بر محدوده کاري تاکيد کرد.

فرمانده انتظامي مازندران با تاکيد بر رعايت نظم و انضباط ظاهري و معنوي در سطح يگانها، رعايت اين اصل مهم را در موفقيت ماموريت ها مهم ارزيابي کرد.



مسکنی اظهار داشت: مازندران در بحث جرائم خشن از استانهاي امن کشور است.



وي تصريح کرد: ارزيابي عملکرد يازده ماهه يگان هاي انتظامي استان، بررسي نقاط قوت و ضعف ماموريت هاي ناجا و برنامه ريزي براي ايام پاياني سال از جمله ايام نوروز و برنامه هاي سال جديد از جمله اهداف برگزاري اين همايش است.



فرمانده انتظامي مازندران با اشاره حجم بالاي ماموريت هاي نيروي انتظامي در مازندران از جمله ماموريت مهم پليس در استان را طرح نوروزي دانست و عنوان داشت: مازندران در سال جاري در طرح نوروز رتبه دوم کشور راکسب کرد.



مسکني به اجراي طرح سالمسازي دريا در طول ايام تابستان اشاره کرد و اظهار داشت: يکي از ماموريت هاي سنگين پليس حضور در سواحل دريا در راستاي مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي و برقراري نظم و امنيت است.



وي از بکارگيري بيش از 700 تا هزار و 200 نفر در اين طرحها خبر داد و يادآور شد: ماموران پر توان انتظامي استان در شرايط گرم تابستان با تحمل هم سختي ها در کنار سواحل از غربي ترين تا شرقي ترين نقطه استان در عرصه نظم وامنيت تلاش مي کنند.



مسکني اضافه کرد: تامين نظم وامنيت سفر مقام معظم رهبري، برگزاري اجلاس کشورهاي عدم تعهد، طرح زمستانه و دهها طرح انتظامي و امنيتي از جمله اين طرح ها بوده است.



مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.