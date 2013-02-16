قیمت 24 قلم كالای اساسی در بازار زنجان افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی در ستاد تنظیم بازار استان زنجان، افزود: قیمت در گوشت قرمز به علت بررسی قیمت دام زنده و اعلام قیمت جدید، افزایش قیمت 25 درصدی را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: به علت افزایش قیمت جوجه یكروزه و افزایش قیمت گوشت قرمز و ماهی، قیمت گوشت مرغ نیز افزایش یافته و این سازمان در تلاش برای كاهش نرخ‌ها با تزریق مرغ منجد است.

معصومی افزود: قیمت گوجه فرنگی به علت اتمام دوره برداشت محصولات جالیزی و افزایش قیمت عمده فروشی با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: محصولات فولادی به علت افزایش قیمت عرضه در بازار بورس حبوبات به دلیل رو به اتمام بودن محصولات تولیدی سال زراعی قبل و كاهش موجودی انبارها با افزایش مواجه بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت : در پی بررسی وضعیت گوشت قرمز در جلسات استانداری، به‌دلیل افزایش قیمت دام زنده سبك و سنگین مقرر شد، قیمت این محصول به صورت شناور توسط كمیته نرخ‌گذاری تعیین و از طریق مجمع امور صنفی و اتحادیه قصابان برای اجرا ابلاغ شد.

معصومی افزود: بر اساس این مصوبه مقرر شد قیمت هر كیلوگرم گوشت خالص گوساله نر 260 هزار ریال، گوشت گوساله نر مخلوط با چربی 230 هزار ریال و گوشت ماده گاوی خالص 240 هزار ریال عرضه شود.