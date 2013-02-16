عظیم ترین طرح گردشگری و تفریحی در جزیره کیش اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تجربه موفقیت آمیز پروژه پدیده شاندیز و همکاری با مشاور بین المللی و ورود شرکت داخلی در فاز مدیریت پروژه، پروژه احداث مجتمع گردشگری پدیده کیش در دستور کار مجموعه پدیده قرار گرفت.

اجرای این طرح عظیم در زمینی به مساحت 250 هزار متر مربع با زیر بنای 888 هزار متر مربع و با کاربری های متنوع شامل: مناطق گردشگری، تفریحی، اقامتی و مسکونی در سواحل زیبای خلیج فارس با هدف ارائه خدمات ویژه در صنعت گردش گری کشور در حال انجام است.

در همین راستا مسابقه معماری پروژه پدیده کیش با حضور جمعی از توانمندترین مشاوران مهندسی معماری داخلی با قضاوت داوران ممتاز ملی و بین المللی در جزیره کیش برگزار شد که در نهايت طرح برتر به شرکت "مهندسی شیردل و همکاران"تعلق گرفت.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد و حائز اهمیت طرح ارائه شده، احاطه این پروژه به آب های نیلگون خلیج فارس است که تاکیدی مجدد برنام خلیج فارس را در خود نشان می دهد و با توجه به نیاز کشور به چنین پروژه هایی پیش بینی می شود این مجموعه بی نظیر نیز همانند سایر پروژهای اجرا شده شرکت توسعه بین المللی گردشگری پدیده شاندیز طبق برنامه زمانبندی شده احداث شود.

هدف از برگزاری اين مسابقه دست یابی به ایده ها ی نو و خلاقانه مهندسان داخلی و ارتقا توان فنی ایشان همگام با سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی براي مشارکت کارآمد جامعه معماری در روند طراحی پروژه ملی پدیده کیش اعلام شده است که نمادی از خودباوری ایرانیان در عرصه گردشگری است.