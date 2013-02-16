اجراي طرح مناريد نيازمند همراهي مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا اورنگي در بازديد از پروژه مناريد بهاباد اظهار داشت: دولت در راستای اهداف انقلاب اسلامی طرح هایی را براي توسعه و پیشرفت مناطق مختلف كشور اجرا می كند.



وي ادامه داد: توانمندی ها و پتانسیلهای مادی و معنوی بسیار خوبی در جوامع محلی وجود دارد كه به آن توجه اندكی شده است و اگر بتوانیم این دو پتانسیل بالقوه را در كنار هم به فعلیت برسانیم، پیشرفت و رفاه اجتماعی را برای جوامع محلی به ارمغان آورده ایم.



وی در ادامه مشاركت مردم را زیربنای پروژه منارید عنوان كرد و افزود: تجربه دینی و انقلابی ما در زمینه مشاركت مردم بسیار زیاد و غنی است و مشاركت مردم در عمران و آبادی شهرها و روستاها تجربه خوبی است و باید در پروژه منارید هم با مشاركت مردم به اهداف عالی آن دست پیدا كنیم.



معاون وزیر جهاد كشاورزی همچنین هماهنگی، صفا و صداقت را از ملزومات این طرح دانست و نحوه كار و تعامل در اجرای این طرح را گروهی عنوان كرد.



جانشین نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران نيز در اين بازديد اظهار داشت: طی بازدیدی كه از پایلوت پروژه منارید در بهاباد داشتم، بهاباد یكی از بهترین نقاطی است كه مشاركت مردمی در مدیریت یكپارچه منابع طبیعی مشهود است.



"بالاسوبرامانیم مورالی"، مشاركت مردم را در افزایش سطح رفاه خود مهم ارزیابی كرد و افزود: این مردم هستند كه می توانند با همت، وحدت و مشاركت سطح رفاه و آسایش خود را افزایش دهند و در این راستا تشكل ها و دفاتر سازمان ملل تنها نقش حمایت كننده دارند.



وی ادامه داد: توجه به ریشه ها و سنت ها روش خوبی برای توسعه و رسیدن به سطوح بالاتر رفاه فردی و اجتماعی است كه من در اینجا آن را مشاهده كردم.



جانشين هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران همچنین هدف منارید را ارتقاء توانمندی های موجود عنوان كرد.



معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز هدف اصلی پروژه منارید را انسجام سازمانی از طریق ظرفیت سازی در سطح دستگاه‌های دولتی برشمرد و گفت: پروژه منارید تنها یک پروژه منابع طبیعی نیست، بلکه یک پروژه برنامه‌ریزی ملی است و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای این پروژه است.



پرویز گرشاسبی افزود: همه دستگاه‌ها باید در این پروژه فعال باشند و این اقدام فقط از طریق هماهنگی و همکاری مؤثر استانداری‌ های مناطق پایلوت پروژه منارید امکانپذیر است.



این هیئت در جمع مردم محلی روستاهای آسفیچ و كمكوئیه حاضر شدند و ضمن بازدید از فعالیت‌های صورت گرفته و نمایشگاه های توانمندی ها و دستاوردهای محلی، به گزارش ارائه شده توسط مردم محلی در زمینه نحوه انجام این فعالیت‌ها گوش داده و از خواست‌ها و انتظارات آنان در قالب برنامه‌های پروژه منارید مطلع شدند.



پروژه بین المللی منارید (MENARID) در چارچوب برنامه توسعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در هفت کشور اردن، مصر، الجزیره، ایران، تونس، مراکش و یمن با مشارکت فنی و مالی دولت‌های این کشورها و نیز تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) برنامه عمران ملل متحد (UNDP) بر اساس چهار محور تخریب سرزمین، آب‌ های بین‌المللی، حفاظت از تنوع زیستی، تعدیل اثرات تغییر اقلیم برنامه‌ریزی شده است.

این پروژه در ایران، در پنج استان تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و یزد در مساحتی حدود 49هزار و 230 هکتار، از شهریور 1389، به مدت پنج سال آغاز به‌کار کرده است.



این حوزه‌ها معرف شرایط متنوع موجود در مناطق خشک هستند و از کاربری‌های متنوعی برخوردار بوده که انجام هماهنگی‌های بین بخشی در آنها ضروری به نظر می‌رسد. نهاد ملی مجری این پروژه، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران است. این پروژه در ایران، به منظور تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در پی شناسایی و رفع خلاها و موانع قانونی و ساختاری موجود در برابر مدیریت جامع منابع طبیعی و سازگاری نسبت به تغییر اقلیم در ایران در حال اجرا است.



در استان یزد، شهرستان بهاباد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است و مناطق اجرای طرح در بهاباد، روستای كریم آباد (از توابع دهستان جلگه)، روستای ببروئیه (از توابع دهستان بنستان)، روستای آسفیچ (مركز بخش آسفیچ) و روستای كمكوئیه (از توابع دهستان آسفیچ) است.