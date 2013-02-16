کارخانه سنگ شکن بیخ گوش ماسوله جنوب/ مردم طومار نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مکانی یابی درست برای احداث کارخانه آنهم کارخانه هایی که ممکن است آلودگیهای مختلف و تبعات گوناگونی را برای محیط پیرامون خود داشته باشند موضوعی هست که همواره کارشناسان را درگیر خود کرده است.

موضوع کارخانه های سنگ شکن نیز یکی از مشکلاتی است که در خیلی از مواقع استان فارس را دچار مشکل کرده و هرازگاهی احداث این واحدها در مناطقی که تبعات زیست محیطی دارد مردم را به اظهار نگرانی واداشته است.

اکنون خبر رسیده که در نزدیکی روستای "دوان" که اخیرا به عنوان هدف گردشگری استان فارس نیز مطرح شده و به عنوان ماسوله جنوب نیز شناخته می شود نه تنها کارشناسان را از لحاظ زیست محیطی به خود جذب کرده بلکه دوستداران میراث فرهنگی نیز نسبت به تبعات منفی کارخانه در منطقه اعلام نگرانی کرده اند.

در این خصوص عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون به خبرنگار مهر گفت: آغاز عملیات اجرایی احداث یک کارخانه سنگ شکن در نزدیکی یکی از روستاهای هدف گردشگری استان فارس، تهدیدی جدی برای باغهای تاریخی این روستا و عرصه های طبیعی پیرامون آن به وجود آورده است.

محسن عباسپور افزود: روستای دوان که به دلیل قدمت و بافت تاریخی منحصر به فردش حتی به عنوان ماسوله جنوب نیز از آن یاد می شود این روزها شاهد آغاز عملیات احداث یک کارخانه سنگ شکن در نزدیکی خود است که براساس سوابق موجود از احداث چنین کارخانه هایی، به نظر می رسد تداوم عملیات ساخت این کارخانه در مکان فعلی آن تبعات نامطلوبی را برای عرصه های طبیعی و تاریخی منطقه به دنبال خواهد داشت.

وي با بيان اينكه می توان با یک تجدید نظر در مکان یابی کارخانه در همین بدو شروع کار، از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری كرد، اظهار داشت: باغهای تاریخی روستای دوان که به دلیل ساختار پلکانی آن، کیلومترها سنگ چینهای منحصربه فرد و به کارگیری تکنیکهای خاص در جذب آب، از قدیمی ترین بافتها و روشهای آبخیزداری باغها در فلات نیمه خشک ایران محسوب می شود، قرنهاست که محل کشت انگور به حساب می آید و شیوه باغداری و محصول به دست آمده از آن، ریشه های عمیقی در باورها، رسوم و عقاید بومیان این منطقه ایجاد كرده است.

اين فعال ميراث فرهنگي ادامه داد: با این وجود چنانچه کارخانه سنگ شکن جدید در مکان فعلی در نظر گرفته شده احداث شود، گرد و غبار ناشی از فعالیت آن همراه با باد غالب منطقه به سمت این باغهای تاریخی رفته و علاوه بر افت محصول کشاورزی، تهدیدی جدی برای ریشه های تاریخی این باغها نیز محسوب می شود زيرا با کاهش باروری درختان انگور، توجه به این باغهای تاریخی نیز کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیرات نامطلوبی را در بلند مدت برجای خواهد گذاشت.

وي گفت: همچنین معدن سنگی که برای تأمین خوراک این کارخانه در نظر گرفته شده در کوه ها و تپه های نزدیک به روستای دوان است که بدون شک با شروع به کار کارخانه و آغاز برداشت سنگ از کوه ها، تأثیرات نامطلوب فراوانی در منظر منطقه ایجاد خواهد شد که این امر به همراه چشم انداز نامطلوبی که دستگاه ها و ماشین آلات کارخانه در نزدیکی روستای دوان ایجاد خواهند کرد، مطمئناً تأثیرات نامطلوبی را در بحث گردشگر پذیری این روستاهای هدف گردشگری ایجاد خواهد کرد.

عباسپور اظهار داشت: احداث این کارخانه در حالی صورت می گیرد چند هفته پیش سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از قرارگیری این روستا در ردیف روستاهای هدف گردشگری خبر داد و این اقدام امیدهای تازه ای را برای رونق گردشگری ایجاد كرد به ویژه برای اهالی روستای دوان که هنوز با یکی از باستانی ترین گویشهای ایرانی، یعنی گویشی نزدیک به گویش پهلوی باستان صحبت می کنند و خرده فرهنگهای موجود در آن هم سرشار از داده های پژوهشی مردم شناسی است و هم پر از جاذبه های متعدد گردشگری است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون افزود: تمام این نگرانیها در خصوص احداث کارخانه سنگ شکن در شرایطی صورت می گیرد که در فاصله هفت کیلومتری از مکان احداث این کارخانه، شهرک صنعتی کازرون قرار دارد که زمینهای موجود در این شهرک یا سایر ناحیه های صنعتی دیگر موجود در سطح شهرستان کازرون می تواند گزینه های مناسبی برای انتقال این کارخانه باشد.

وي بيان كرد: با این جابجایی بجای اینکه عرصه جدیدی از اکوسیستم طبیعی منطقه را درگیر چالشهای جدید زیست محیطی و به ویژه تاریخی كنيم زمینه مناسبی ایجاد شود که این مجموعه صنعتی هم وجودش برای توسعه اشتغال در کازرون نیاز است با یک مکان یابی اصولی به محل مناسب آن منتقل شود، به گونه ای که نه عرصه های طبیعت را دچار مشکل كند نه تهدیدی برای میراث تاریخی قلمداد شود.

عباسپور گفت: اهمیت تاریخی روستای دوان تا بدانجاست که وفور داده های مردم شناسی در این منطقه باعث شده با کمک اهالی روستا یکی از معدود موزه های مردم شناسی روستاهای ایران در این منطقه دائر شود این روستا تا به امروز چهره های متعددی در زمینه های علمی و مذهبی به کشور معرفی کرده که از جمله آنها می توان به علامه دوانی، شیخ عالی و پژوهشگر معاصر، مرحوم علی دوانی اشاره كرد.

در این خصوص مردم منطقه طی طوماری خطاب به سازمان بازرسی استان فارس خواستار رسیدگی به موضوع این کارخانه شده اند.

در بخشهایی از این طومار که به امضای 300 نفر نیز رسیده، آمده است: راز پایدار زیستن برروی این سیاره حفظ اکوتوریسمها به صورت طبیعی است، علم بوم شناختی تعیین کننده اصلی استقرار صنایع و کشاورزی در مکانهای خود است، هرگونه رفتار بر خلاف قوانین این علم بزرگترین ضربه به محیط زیست و نهایتا انسان وارد می شود.

کاهش تولید مواد غذایی(آنهم گندم به عنوان ماده غذایی استراتژیک کشور محسوب می شود) در یک منطقه زندگی و حیات موجودات بخصوص بشر را به خطر می اندازد. اندیشه علمی حفظ محیط زیست و توسعه پایدار از اجدادمان به ما ارث رسیده است.

تمدن و فرهنگ "دوان" واقع در دامنه کوههای زاگرس به بیش از دو هزار سال می رسد ، وجود دانشمندانی چون علامه جلال الدین دوانی حکایت از صدور علم از این نقطه به بقیه دنیا می کند. درست در زمانی که اصول اولیه کشاورزی در مناطق زیادی از دنیا وجود نداشت در این منطقه پدران ما در دل کوه ها و صخره های زاگرس و در بعضی از نقاط با شیبهای بالاتر از هفتاد درجه با سنگ چین کردن میلیاردها فقره سنگ و درست کردن تراس و با شخم زدن عمود بر شیب به کشاورزی با اصول پیشرفته و پایدار پرداخته بودند.

همچنین در بخش دیگری از این طومار آمده است: قطعا ریزدانه های گرد و خاک ناشی از احداث صنایع شن و ماسه در آینده رویش گیاهان دارویی را از بین خواهد برد زیرا با توجه به میزان کم آبی و شدت گرما در منطقه این گرد و غبار برروی گندم و گیاهان می نشیند و فتوسنتوزیسم فیزیولوژیکی آنها را مختل می کند. آیا درست است که کشاورزی و زندگی مردم بی شماری به علت سود شخصی چند نفر از بین برود.

در این خصوص دبیر موسسه 13 فروردین نیز به خبرنگار مهر گفت: دوان در منطقه جنوب غربی ایران در کنار شهر کازرون در کوه های زاگرس و با پوشش گیاهی و جانوری متنوع به عنوان روستای نمونه گردشگر مطرح است.



علی اکبر کاظمینی تصریح کرد: این منطقه از زاگرس از نظر جغرافیای گیاهی ناحیه ایران - تورانی است و با ناحیه صحارا- سندی هم مرز است و این امر باعث شده تنوع گیاهی در این منطقه بسیار بالا باشد.

وی توضیح داد: دره هایی با شیبهای تند در اطراف دوان توسط مردمان گذشته به روش پلکانی مرتب شده و در هیچکدام از این دره ها سیلاب روان نمی شود زیرا آبخیزداری با بهترین سیستم، آبهای بارندگی را به درون سفره های زمین منتقل می کند.

این فعال محیط زیست بیان کرد: درخت و درختچه هایی مانند بادامها، آلبالوی وحشی، انجیر وحشی و پسته وحشی و پوششهای زیر درختی انواع گیاهان پیازی، لاله، نجک طلایی، گل حسرت و صدها گونه گیاهی دیگر به همراه گونه های پلنگ، گربه وحشی، پازن، انواع مارهای بی نظیر مانند افعی شاخدار، جعفری و.. همگی حکایت از ارزش اکولوژیکی این منطقه دارد.

وی با اشاره به اینکه بلندترین قله منطقه دوان دو هزار و 200 متر ار سطح دریا است، تاکید کرد: ما سعی داریم با اسناد و مدارک و کمک مردم و مسئولان، این باغات پلکانی را به عنوان یک اثر در سازمان فرهنگی یونسکو به ثبت برسانیم بنابراین هرگونه دستکاری و آسیب در طبیعت که مانع ثبت این اثر در یونسکو شود هرچه سریعتر توسط مسئولان باید ممانعت شود.