سامانه ارتباط مردمي با فرمانداري در چناران فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي حسيني صبح شنبه در افتتاحيه اين سامانه اظهار كرد: در راستای گسترش نظارت و مشارکت مردم از طریق ارائه پیشنهادها و انتقادها در جهت رفع مشکلات، به‌ ویژه در‌ جهت تکریم ارباب رجوع، سامانه ارتباط مردمی فرمانداري چناران به شماره تلفن 138 آغاز به کار کرد و تمام مردم می‌توانند از طریق شماره تلفن مذکور نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را اعلام کنند.

فرماندار چناران افزود: اين سامانه ارتباطي به صورت شبانه روزي فعال بوده و در ساعت اداري توسط روابط عمومي پاسخگويي انجام مي شود و در ساعت غير اداري سامانه به صورت خودكار پيامهاي مردم را دريافت مي كند.

حسيني گفت: مسئولان باید با مردم ارتباط مستمر داشته و این موضوع را اولویت‌کاری خود قرار دهند و مسئولان خادمان مردم هستند.

وي بيان كرد: یکی از رموز اساسی بقای هر نهاد در مرحله اول، ارتباط متقابل با مردم و انعکاس نظرات ایشان در جهت بهبود عملکرد نهاد محسوب مي شود.

فرماندار چناران افزود: فرمانداري نیز به عنوان یک نهاد خدمتگزار و نظارتي بوده که استقرار و بقای خدمت رسانی صحیح و هدفمند آن تنها در گرو ارتباط با شهروندان است.

حسيني اظهار كرد: همشهريان مي توانند نقطه نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را نيز به سامانه 3000760010 پيامك كنند.