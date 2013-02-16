زیرگذر گچساران در سال 92 به بهره برداری کامل می رسد

سید حسین صابری به خبرنگار مهر گفت: با همه مطلعاتی که در خصوص اجرای این پروژه انجام گرفت، عملیات اجرای آن با مشکلات و موانعی روبرو شده که برخی از آنها قابل پیش بینی نبوده است.

وی افزود: تاسیسات گسترده زیر زمینی در این مکان و حجم گسترده آبهای زیرزمینی و سطحی از جمله موانع پیش روی این پروژه مهم شهری بوده است.

صابری اظهار داشت: در مطالعات پروژه پیش بینی شده بود که در عمق 9.5 متری به آبهای زیرزمینی برخورد کنند اما در عمل درعمق 3.5 متری با آب مواجه شدند.

وی افزود: این مسئله هم زمان اجرای زیرگذر را طولانی کرد و هم باعث افزایش هزینه های اجرای پروژه شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دوره اجرای این پروژه طولانی شده و این مشکلاتی را برای مردم شهر گچساران ایجاد کرده و من به سهم خودم از آنان به دلیل تاخیر در اجرای پروژه عذرخواهی می کنم.

وی بیان کرد: در هر حال برای اطمینان از کیفیت و ایمنی کار از مشاورینی در زمینه ترافیک، زمین شناسی و عمران استفاده کرده ایم که از نزدیک از پروژه بازید کرده اند.

صابری در خصوص زمان بهره برداری از این پروژه نیز گفت: همه عوامل دست اندرکاران این پروژه مصمم هستند آن را در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری برسانند.

وی بیان داشت: در این خصوص نمی توان قول قطعی داد اما با اراده جدی که در دست اندرکاران این پروژه می بینیم، تکمیل کنار گذرها و نرده گذاری تا ابتدای سال 92 انجام می شود و زیرگذر نیز ظرف شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.