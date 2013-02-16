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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

عباسی در پاسخ به مهر عنوان کرد:

نسبت به حذف کشتی از المپیک متاثریم

نسبت به حذف کشتی از المپیک متاثریم

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: وزیر ورزش و جوانان درباره حذف رشته کشتی از رقابتهای المپیک گفت: از این بابت متاثر شدم.

محمد عباسی در حاشیه افتتاح سالن ورزشی شهدای سید آبادگنبدکاووس در پاسخ به خبرنگار مهر  افزود: احساس ما از این تصمیم خوب نبوده است و نسبت به این مسئله اعتراض کردیم.
 
 
وی اظهار داشت: در این زمینه در حال رایزنیهایی هستیم تا این رشته ورزشی را دوباره در رقابتهای المپیک قرار دهیم.
 
 
به گزارش مهر، کمیته بین‌المللی المپیک در اقدامی عجیب اعلام کرد که می‌خواهد کشتی را از لیست رشته‌های ورزشی سال 2020 خارج کند.
 
 
این خبر برای کشورهایی مثل ایران که در المپیک اکثر مدال‌های خود را از کشتی به دست می‌آورند، شوکی بزرگ بود. 
 
 
ایران در المپیک 2008 یکی از دو مدالش را کشتی گرفت و در المپیک 2012 ، نیمی از 12 مدالش را کشتی گیران کسب کردند.
 
 
وزیر ورزش برای افتتاح طرحهای ورزشی به گلستان سفر کرده است.
کد مطلب 1816015

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