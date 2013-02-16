تولید 30 میلیون تنی فولاد تا پایان سال 94

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعد محمدی در سومین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران گفت: میزان تولید فولاد در سال 57 یک میلیون تن بوده که امسال به 17 میلیون تن در بخش دولتی و خصوصی دست خواهیم یافت، این در شرایطی است که برای پایان سال 94 بالغ بر 30 میلیون تن و در افق 1404 برای تولید 55 میلیون تنی برنامه ریزی شده است.



مدیرعامل ذوب آهن افزود: هم اکنون در کشور میزان مصرف فولاد 288 کیلوگرم به ازای هر نفر است، این در شرایطی است که کشورهای دنیا به لحاظ مصرف فولاد به سه گروه با دامنه مصرف زیر 100 کیلوگرم، مابین 100 تا 300 کیلوگرم و کشورهای بالای 300 کیلوگرم تقسیم می شوند لذا ایران در دسته کشورهای در حال توسعه قرار دارد.



وی تصریح کرد: برای برداشتن گام و رسیدن به مرحله صنعتی شدن باید مصرف و تولید فولاد با هم همخوانی داشته باشد لذا ضرورت دارد تا این بخش توسعه یابد.



به گفته سعد محمدی، سهم فولاد در تولید ناخالص ملی کشور در سال 90 بالاتر از 1.8 درصد است در حالی که جایگاه ما به لحاظ اقتصادی در فولاد باید به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی باشد؛ بنابراین اگر توسعه فولاد یک ضرورت است باید بسترهای آن نیز فراهم شود.



وی اظهار داشت: در دنیا یک میلیارد و 527 میلیون تن فولاد تولید شده که از این رقم سهم چین 712 میلیون تن است، این در شرایطی است که 65 درصد تولید فولاد در آسیا مصرف می شود و از این رقم 45 درصد فقط مختص چین است.



سعد محمدی در ادامه از جمله مهمترین چالش های پیش روی فولاد را موضوع معدن دانست و گفت: اگر به این چالش رسیدگی نکنیم به طور قطع در دو سه سال آینده دچار دغدغه خواهیم بود این در شرایطی است که در هشت سال آتی قرار است تولید فولا به 55 میلیون تن برسد که بر این اساس به نظر می رسد ضروری است حداقل 80 میلیون تن سنگ آهن داشته باشیم.



به گفته مدیرعامل ذوب آهن، مجموع تولید سنگ آهن 38 میلیون تن است. در کنار این در موضوع اکتشاف ، سرمایه گذاری و ارتقای تکنولوژی معادن نیز باید وارد شویم.



وی از راه اندازی کوره کک سازی ذوب آهن با ظرفیت 900 هزار تن خبر داد و اظهار داشت: تا یک سال و نیم آینده نیاز 5.5 تن کنسانتره زغال داریم که باید برای تامین آن فکری کرد.



سعد محمدی در پایان خاطر نشان کرد: در بحث فولاد در خاورمیانه ایران می تواند حرف بزرگی برای گفتن داشته باشد اما باید نگاهها را تغییر داد و برای دستیابی به آن هزینه کرد.

