به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی شامگاه جمعه در نشست بنیاد توسعه سمنان که با حضور مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه مخالف استیضاح وزیر کار بودم، افزود: با استیضاح وزیر کار در شرایطی که میزان دستمزد بیش از سه میلیون کارگر کشور برای سال آتی تعیین نشده، چه چیزی عاید مردم کشور شد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ وحدت مسئولان، گفت: در شرایطی که معیشت مردم باید در اولولیت باشد، حدود یک ماه از وقت مجلس برای چه دستاوردی گرفته شد؟

هواپیمای دولت با پیچ و تاب های زیاد در حال فرود است

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هواپیمای دولت با پیچ و تاب های زیاد در حال فرود است گفت: همه باید کمک کنیم تا مجموعه دولت، فرودی آرام داشته باشد تا کشور دچار تنش نشود.

خسروی به هوشمندی ملت ایران در برابر دشمنان ایران اسلامی و نیز نظارت آنان در مواجهه با بی بصیرتی مسئولان اشاره کرد و افزود: در جشن بزرگ 22 بهمن امسال که چشم دشمنان ایران اسلامی را کور کرد، دیدید که چه نمره ای به مسئولان دادند.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجتناب ناپذیر است

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجتناب ناپذیر دانست و افزود: ولی ابتدا باید تورم و فشارهای سنگین اقتصادی بر مردم مهار شود.

خسروی اضافه کرد: دولت در اجرای فاز اول این قانون خوب عمل نکرد و این موجب شد تا مشکلاتی برای مردم و صنعت بوجود آید.

وی همچنین از شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول انتقاد کرد و گفت: در فاز دوم، نباید اشتباهات فاز اول هدفمندی یارانه ها تکرار شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از اجرای این قانون بهبود معیشت مردم بود که در صورت اجرای صحیح، می توانستیم تا حدود زیادی شاهد آن باشیم.

خسروی همچنین از بررسی طرح کاهش مالیات برای واحد های مسکن مهر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بجای طرح اختلافات باید از ظرفیت های بزرگ برای توسعه استان استفاده کرد

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های بالقوه استان سمنان خصوصا در بخش معدن، صنعت و کشاورزی تصریح کرد: بجای طرح اختلافات و از دست دادن فرصت ها، باید از ظرفیت های بزرگ نهفته در استان، برای توسعه استفاده کنیم.

نماینده مردم شهرستان های سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی، حضور بیش از 200 نخبه سمنانی را در پست های بزرگ و مهم کشور، ظرفیتی بالا دانست و افزود: برای استفاده درست از این ظرفیت بزرگ در جهت توسعه سمنان، باید تقسیم کار انجام شود.

تهیه طرح آمایش برای شهرستان های استان سمنان

خسروی با اشاره به اینکه توسعه منطقی شهرستان های سمنان و مهدیشهر به تهیه طرح آمایش و نقشه راه برای این دو شهرستان نیاز دارد، تصریح کرد: باید درخواست های ما بر اساس نقشه راه و سند راهبردی باشد تا از ظرفیت ها به درستی استفاده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وجود ظرفیت بزرگ تولید محصولات کشاورزی، فاصله کم با پایتخت، همجواری استان سمنان با هشت استان کشور و نیز وجود معادن بسیار غنی و با ارزش را از ویژگی های مهم و قابل تامل این استان برشمرد و افزود: بدون مطالعه و نیازسنجی و فقط به فکر گرفتن اعتبار برای هر پروژه و امکاناتی، به معنای توسعه نیست.

خسروی افزود: اگر طرح آمایش هر شهرستان انجام شود، ظرفیت ها، نیازها، فرصت ها، تهدید ها و همه شرایط شهرستان های استان احصاء می شود و آن وقت توسعه ای متوازن برای همه استان خواهیم داشت.

28 پروژه بزرگ ناتمام در شهرستان های سمنان و مهدیشهر

وی به 28 پروژه بزرگ ناتمام در شهرستان های سمنان و مهدیشهر اشاره کرد و با طرح این پرسش که "چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟" گفت: اتمام این پروژه های بزرگ که هزینه بسیاری برای آن صرف شده باید ابتدا و در صدر خواسته های باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه تقسیم بودجه استان، ضمن بیان اشکالاتی در نحوه تقسیم بودجه در استان گفت: همه دعوا و انتظارات ما برای حدود دو هزار میلیارد ریال است که شاید همه آن محقق نشود، در صورتی که بودجه استان هایی مانند تهران یا اصفهان حدود 100 هزار میلیارد ریال است که قابل قیاس با بودجه استان ما نیست.

بودجه نویسی در سطح کشور دارای اشکالاتی اساسی است

خسروی همچنین ضمن تاکید بر اینکه بودجه نویسی در سطح کشور دارای اشکالاتی اساسی است، اضافه کرد: بودجه استان و کشور، حجیم و پراکنده است و این به نفع توسعه نیست.

وی با اشاره به وجود همه هفت گونه نادر حیات وحش کشور در استان سمنان بیان داشت: با وجود اینکه استان ما در مساحت مناطق حفاظت شده از متوسط جهانی بالاتر است، ولی حدود یک بیستم متوسط دنیا، محیط بان برای حفاظت از آن پیش بینی شده است که تعجب برانگیز است.

نایب رئیس کمیته آب کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با هدف تسریع در انتقال آب دریای خزر به استان، عضو این کمیته شده است، از رفع موانع و اخذ مجوزهای لازم برای انتقال آب دریای خزر به استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: همه نمایندگان استان مصمم هستند تا این مهم که مبنای توسعه استان ماست عملیاتی شود.

وی افزود: ولی متاسفانه افرادی در استان ما خواسته یا ناخواسته موانعی را پیش روی این پروژه بزرگ و ملی ایجاد کرده اند.

برای رفع مشکلات استان نباید به سادگی از ظرفیت پیگیری چهار نماینده گذشت

خسروی با اشاره به اینکه همه نمایندگان استان سمنان باید کارهای مشترک را باهم و درکنار هم انجام دهند، گفت: اختلافات، همیشه وجود دارد ولی نباید از ظرفیت پیگیری چهار نماینده برای رفع مشکلات استان به سادگی بگذریم.

وی همچنین ضمن مقایسه شهرستان های کشور با تهران بعنوان پایتخت ایران تصریح کرد: همانطور که توسعه تهران بعنوان پایتخت و مرکز کشور برای همه ما مهم است، سمنان بعنوان مرکز استان نیز از چنین شرایطی برخوردار است و توسعه آن باید برای همه شهرستان های استان مهم باشد.

اجازه تضییع حقوق مرکز استان را به هیچ مسئولی نمی دهم

خسروی افزود: به عنوان نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس، به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق مرکز استان را به هیچ مسئولی نمی دهم و در کنار مردم سمنان، در برابر آن می ایستم.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان همچنین از اعلام خبرهایی مهم برای سمنان و مهدیشهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

خسروی در خاتمه با بیان اینکه همه صاحب نظران و علاقمندان به پیشرفت شهر خود در حوزه انتخابیه می توانند از ظرفیت مجلس محلی برای این مهم استفاده کنند گفت: درب مجلس محلی سمنان و مهدی شهر برای همه دلسوزان کشور و حوزه انتخابیه باز است.

گفتنی است در این نشست، اعضای بنیاد توسعه سمنان، دغدغه های خود را در خصوص مسائل و مشکلات این شهر بیان و اعلام آمادگی کردند تا برای توسعه شهر سمنان قدم بردارند.