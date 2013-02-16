خدمات ويژه آموزشي به خانواده نيروهاي مسلح با اجراي طرح باقرالعلوم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح ، طرح باقرالعلوم(ع) با هدف توانمند سازي تحصيلي و مهارتي،ويژه خانواده كاركنان ،بازنشستگان و مستمري بگيران نيروهاي مسلح و با ارائه خدمات كمك آموزشي به دانش آموزان در مقاطع تحصيلي ابتدايي،راهنمايي ،دبيرستان ، هنرستان،كنكور و دوره هاي تحصيلات تكميلي، با همكاري برترين هاي موسسات كمك آموزشي در سرتاسر كشور در حال اجرا است.



ارائه آموزش هاي مهارتي،فني و حرفه اي در راستاي ايجاد اشتغال و كارآفريني با مدرك معتبر سازمان فني و حرفه اي كشور از ديگر ويژگي هاي اين طرح به شمار مي رود.

همچنين ارائه 10تا40 درصد،تخفيف ويژه در خدمات كمك آموزشي ،دوره هاي فني و حرفه اي و مهارتي و آموزش مجازي و نيز پرداخت اقساطي سهم خانواراز طريق حكمت كارت ، از ويژگي هاي مهم اين طرح است.

خانواده كاركنان نيروهاي مسلح مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.tbao.ir و يا تماس با شماره تلفن هاي 88773563 الي 5 ضمن كسب اطلاعات بيشتر از ديگرخدمات طرح باقرالعلوم(ع)بهره مند شوند.