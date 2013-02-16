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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

خدمات ويژه آموزشي به خانواده نيروهاي مسلح با اجراي طرح باقرالعلوم(ع)

خدمات ويژه آموزشي به خانواده نيروهاي مسلح با اجراي طرح باقرالعلوم(ع)

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح ،طرح ارائه خدمات ويژه آموزشي موسوم به باقرالعلوم (ع) را در سرتاسر كشور به اجرا درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح ، طرح باقرالعلوم(ع) با هدف توانمند سازي تحصيلي و مهارتي،ويژه خانواده كاركنان ،بازنشستگان و مستمري بگيران نيروهاي مسلح و با ارائه خدمات كمك آموزشي به دانش آموزان در مقاطع تحصيلي ابتدايي،راهنمايي ،دبيرستان ، هنرستان،كنكور و دوره هاي تحصيلات تكميلي، با همكاري برترين هاي موسسات كمك آموزشي در سرتاسر كشور در حال اجرا است.

ارائه آموزش هاي مهارتي،فني و حرفه اي در راستاي ايجاد اشتغال و كارآفريني با مدرك معتبر سازمان فني و حرفه اي كشور از ديگر ويژگي هاي اين طرح به شمار مي رود.

همچنين ارائه 10تا40 درصد،تخفيف ويژه در خدمات كمك آموزشي ،دوره هاي فني و حرفه اي و مهارتي و آموزش مجازي و نيز پرداخت اقساطي سهم خانواراز طريق حكمت كارت ، از ويژگي هاي مهم اين طرح است.

خانواده كاركنان نيروهاي مسلح مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.tbao.ir  و يا تماس با شماره تلفن هاي 88773563 الي 5 ضمن كسب اطلاعات بيشتر از ديگرخدمات طرح باقرالعلوم(ع)بهره مند شوند.

کد مطلب 1816020

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    • حسین عسکری IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
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